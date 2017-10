Elevii vor primi rechizite din partea Primăriei Constanţa

Elevii vor primi rechizite din partea Primăriei Constanța

Administrația locală din Con-stanța va oferi, la începutul anului școlar, rechizite la peste 30.000 de elevi. Decizia vine după ce, zilele trecute, aleșii locali au votat un proiect de hotărâre în acest sens.„Inițial, copiii ar fi trebuit să primească daruri de Paște. Din cauza procedurii greoaie cu licitațiile, s-a ajuns la depășirea termenelor și, atunci, am propus consilierilor locali o procedură pe care o puteam valorifica. Astfel, să facem doar conversia obiectului cadoului. Știm că deschiderea anului școlar vine cu o povară destul de mare asupra familiilor celor care au copii la școală. Vorbim de peste 30.000 de elevi constănțeni care vor primi rechizite la începutul anului școlar”, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău.El a mai adăugat că, printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța, urmează să se decidă ca elevii să primească cadouri de Crăciun și rechizite la fiecare început de an școlar.„Consiliul Local are deja un cadru care permite acordarea de cadouri atât cu ocazia sărbătorilor religioase, Paște și Crăciun, precum și de Ziua Copilului sau începerea anului școlar. Nu cred că bugetul local va putea suporta acordarea de cadouri în toate cele patru momente, oricât de mult ne-am dori și cât de dragi ne sunt copiii. Dacă mă întrebați, ca tradiție, cred că vor rămâne cele două momente, adică deschiderea anului școlar și Crăciunul. Eu voi încerca să ghidez decizia Consiliului Local spre cele două momente, mai exact, rechizite în septembrie și cadouri în decembrie”, a mai adăugat edilul Constanței.