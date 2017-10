Elena Udrea vrea un circuit al cazinourilor din România

Ministrul Turismului, Elena Udrea, consideră că, după reabilitare, Cazinoul Constanța, emblemă a litoralului românesc, trebuie inclus în circuitul turistic. Soluția propusă de ministrul Elena Udrea pentru a atrage turiștii, atât pe cei români, cât și pe cei de peste hotare, este crearea unui circuit al cazinourilor, în care să fie inclus și edificiul de pe faleza Constanței. „Am demarat un studiu de fezabilitate la minister, privind toate cele cinci cazinouri pe care le avem în România, și care sunt și monu-mente istorice, respectiv Sinaia, Constanța, Vatra Dornei, Eforie și Băile Herculane, pentru a le include într-un circuit al cazinourilor. Bineînțeles, toate acestea se vor realiza în parteneriat cu autoritățile locale, pentru că intenția noastră nu este să luăm cazinourile în administrarea noastră”, a explicat Elena Udrea. Pe de altă parte, deși a reiterat ideea reabilitării Cazinoului din banii ministerului, oficialul a ținut să precizeze că monumentul ar fi putut fi renovat din fonduri europene, dacă ar fi existat ceva mai mult interes din partea autorităților locale: „Se putea, dacă se ajungea la o înțelegere cu firma concesionară”. Ministrul a susținut că este de acord și cu ideea înaintată de președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, de a muta cazinourile cu profit pe litoral, în încercarea de a promova emblema litoralului. „M-aș bucura să văd că vin turiștii iarna pe litoralul românesc să joace la cazino, așa cum o fac în alte părți. Am avut o inițiativă asemănătoare în 2009, în primul an de mandat, când aveam mai mult entuziasm legat de inițiativele în turism, căci, între timp, am văzut cam cum stau lucrurile și am devenit mai realistă. Am spus că toate cazinourile ar trebui să ajungă pe litoral, așa cum este în Rusia, de exemplu, dar un operator din turism mi-a transmis că am o idee proastă și că ele trebuie să rămână unde sunt. Nu am continuat proiectul, căci nu se poate face decât în parteneriat cu celelalte autorități ale statului, care nu au agreat ideea. În plus, litoralul nu este suficient de dezvoltat. Dar vom continua, dacă refacem Cazinoul, pe ideea de a aduce măcar o parte din cazinouri pe litoral”, a subliniat ministrul. Vizită doar cu aprobare de la primărie După ce a anunțat, în urmă cu două zile, că Ministerul Turismului va prelua Cazinoul Constanța, pentru a-l reabilita, ministrul Elena Udrea și-a exprimat dorința de a vizita edificiul. Dar... încă nu a primit acceptul Primăriei Constanța, administratorul monumentului! „Nu pot vizita Cazinoul fără acceptul gazdei. Eu mi-am expri-mat intenția de a-l vizita, pentru a ști cam cât o să ne coste investiția, dar așteptăm să vedem dacă primăria va fi de acord cu propu-nerea noastră de a-l reabilita pe banii ministerului, urmând să rămână în administrarea primăriei”, a afirmat Udrea.