Elena Udrea: „Ungureanu poate fi factorul de echilibru de care e nevoie în contextul relansării economice”

Președintele PDL București, Elena Udrea, susține că premierul Mihai Răzvan Ungureanu și-a început foarte bine mandatul și poate fi acel factor de echilibru de care România are atât de mare nevoie în contextul relansării economice, dar și al alegerilor din această toamnă.Udrea face afirmațiile într-o postare pe blogul personal, în care laudă prestația lui Ungureanu din emisiunea difuzată marți seară de Antena3.„Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a reușit aseară un lucru cu adevărat deosebit: a mers în emisiune la Gâdea (Mihai Gâdea – n.r.) și a demonstrat moderatorului că el este bun doar în momentul în care țipă și are aplaudaci și yesmeni în jurul lui. Din punctul de vedere al omului politic care merge adesea la emisiuni televizate, Prim-ministrul a arătat aseară de ce își merită primul loc în sondajele privind favorabilitatea în rândul românilor, înaintea liderilor de carton ai opoziției. Felul în care a făcut față întrebărilor insinuante de-a lungul emisiunii a arătat care este diferența între un om care spune ceea ce simte și gândește și un jurnalist care atacă la comandă”, scrie Udrea.Potrivit acesteia, prezența premierului la Antena3 a fost și un semnal că actualul Guvern se bucură de mai multă încredere și are șanse mai mari de reușită. Ea se arată convinsă că sarcinile pe care le are înainte Ungureanu vor fi infinit mai ușoare decât cele ale Guvernului Boc.„Pentru că acesta din urmă a luat măsuri de reechilibrare bugetară destul de dure pentru populație, în timp ce Executivul Ungureanu trebuie să-i facă pe români să aibă din nou încredere în instituțiile statului și să crească nivelul de trai al oamenilor. Ceea ce, să recunoaștem, este o misiune ceva mai ușoară și mult mai populară. Cu atât mai mult cu cât se bucură de sprijinul PDL și, fără îndoială, și de sprijinul meu. Dincolo de toate acestea, cred că Mihai Răzvan Ungureanu poate fi acel factor de echilibru de care România are atât de mare nevoie în contextul relansării economice, dar și al alegerilor din această toamnă. Cred că a pornit bine în noul mandat și sunt convinsă că românii vor vedea cu ochi buni decizia PDL de a-l susține”, scrie Udrea.