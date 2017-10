Elena Udrea susţine că nu este implicată în „afacerile” fostului soţ

Elena Udrea susține că nu este implicată în „afacerile” fostului soț

Elena Udrea susține într-o postare pe Facebook, în contextul în care numele fostului ei soț, Dorin Cocoș, apare în dosarul șefei DIICOT, că nu are niciun fel de implicare în cazul retrocedărilor supraevaluate și că nu a vorbit niciodată cu Alina Bica despre activitatea acesteia la ANRP."Nu știu nimic despre cazul retrocedărilor supraevaluate în care ar fi implicați doamna Alina Bica și fostul meu soț, Dorin Cocoș. Nu am nicio legătură cu acest subiect și niciun fel de implicare în acest caz. Relația de prietenie pe care o am cu doamna Alina Bica este de notorietate publică, nu am ținut-o niciodată ascunsă și a început ca urmare a colaborării în Guvernul din care amândouă am facut parte", scrie Udrea.Președintele PMP ține să precizeze, "văzând că s-a speculat pe ideea nominalizării" Alinei Bica în comisia de la ANRP, că acesta "a reprezentat acolo Ministerul Justiției ca efect al legii"."Precizez că nu am discutat niciodată cu doamna Bica despre activitatea ei la ANRP, nici când era acolo, nici după ce a plecat din respectiva Comisie. Mai mult, până la suspendarea activității Agenției, nu am știut măcar ca ea este cea care reprezintă Ministerul Justiției (MJ) în restituirea proprietăților, nefiind un aspect care să fie de interes pentru activitatea mea în Guvern", adaugă Elena Udrea.