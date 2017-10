Elena Udrea spune că ar fi interesată de funcţia de premier

1

vrea sa castige

Dna Udrea nu prea stapaneste bine teoria selectiei si elitelor. Functia de presedinte este data,in principiu,de popor,dar nu intotdeauna.Exista state unde presedintele este numit (ales)de catre parlament.Functia de premier ,nu este conferita de partid ci este o consecinta a faptului ca o parte din popor a determinat prin votul sau ca un partid sa castige alegerile si sa formeze guvernul. In consecinta,daca PDL condus de presdintele Elena Udrea va castiga viitoarele alegeri generale,va deveni si premier daca nu intervin anumiti factori prevazuti de lege.In frenezia de care e cuprinsa,dna Udrea crede ca INTREAGA clasa politica si toata societatea romaneasca vor face UN PAS ENORM ,un pas spre ce ? Nu ne spune. Mentalitatea romanilor (cu unele exceptii ) este inca departe de a vedea cu ochi buni ascensiunea femeilor in politica.In alte domenii,se accepta situatia.Pe politicienii cu functii mari,ca de ex,Antonescu,Ponta,MRU si altii nu-i deranjeaza ca nevestele lor castiga mai multi bani decat ei,dar nu vor fi niciodata de acord sa le cedeze functiile politice. Cu exceptia Doamnei Chiajna , exemplu din trecutul indepartat , mai cunoastem doar exemplul Anei Pauker care a reusit sa fie prima femeie din lume care a ajuns ministru de externe si vice-premier. Se cunoaste soarta ambelor,desi Doamna Chiajna merita o soarta mai buna. Nu a reusit,desi ceruse sprijinul lui Suleiman Magnificul si a sotiei acestuia eroina serialului cu care ne delectam .Chiar banuita ca ar face parte din haremul politic al lui Basescu, cadana Elena nu are sanse sa devina prezidenta.