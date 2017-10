Elena Udrea: Sper ca revenirea economică a României să reprezinte şi revenirea de facto a PDL

Elena Udrea: Sper ca revenirea economică a României să reprezinte și revenirea de facto a PDL

Marţi, 02 August 2011.

Vicepreședintele PDL Elena Udrea își exprimă speranța că revenirea economică a României va însemna și revenirea de facto a PDL, marcând astfel, într-o postare pe blogul său, trecerea unui an de zile de la aplicarea măsurilor anti-criză, transmite Agerpres. "În urmă cu un an, România era obligată să ia măsuri tranșante pentru a evita căderea economică abruptă generată de guvernarea Tăriceanu-Geoană. (...) La un an distanță, tot ceea ce previzionam noi atunci s-a îndeplinit. România a devenit stabilă economic și majoritatea guvernamentală care a impus măsurile corecte a trebuit să plătească politic pentru acestea", declară Elena Udrea marți pe blogul său, exprimându-și speranța că, odată cu revenirea economică, "se va produce și relansarea de facto a PDL". Udrea opinează că semnele bune care vin dinspre economie trebuie traduse și din perspectiva gestiunii corecte a situației economice de către Guvern. "Eu cred că este o legătură clară între măsurile economice și sociale pe care le-a luat un Guvern și reechilibrarea economică a României", subliniează liderul democrat-liberal, adăugând că vizita delegației FMI vine să confirme faptul că România este pe drumul cel bun. "Avem unul dintre cele mai curate exerciții bugetare din UE, acolo unde deficite de peste două cifre în 2011 nu sunt deloc rare, din păcate, în aceste momente", mai afirmă Elena Udrea pe blogul său, anunțând că "anul acesta se face o tranziție importantă: de la modelul socialist, populist și agresiv reprezentat de guvernarea Tăriceanu-Geoană (tot un fel de USL), spre un model mult mai judicios".". Elena Udrea, care este de părere că subiectul revenirii economiei românești "este tratat de către foarte mulți de o manieră superficială", demonstrează corectitudinea măsurilor de austeritate, punctând câteva date privind execuția bugetară pe primul semestru al acestui an în comparație cu anul trecut. Astfel, potrivit datelor prezentate pe blogul acesteia, deficitul bugetar pentru primele 6 luni se situează la 2,07% din PIB, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când deficitul bugetar era de 3,3%. Totodată, arată Udrea, în prima jumătate a acestui an, veniturile bugetare au crescut cu 9,6% față de prima jumătate a anului 2010.