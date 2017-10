Cum văd liderii naționali situația PD-L Constanța

Elena Udrea: „PD-L poate să taie în carne vie dacă e spre binele său“

Cu doar trei luni înaintea alegerilor parlamentare din acest an, Organizația PD-L Constanța face eforturi să-și recapete, în ochii electoratului, imaginea unui partid care, să nu uităm, a „guvernat” ani buni județul. Cum se restructurează, la ora actuală, organizația tomitană, după tensiunile care au marcat-o recent și cum se vede acest lucru de la centru sunt câteva dintre întrebările la care secretarul executiv al PD-L, Elena Udrea, a răspuns la finalul săptămânii trecute. - Au adus tensiunile prin care a trecut, în ultima vreme, Organizația PD-L Constanța, prejudicii de imagine partidului? - Eu sper că nu. Faptul că, până la urmă, la Constanța, acțiunea de „curățire” a organizației a mers până la capăt, sper să fie de bun augur, așa cum a fost gândită, de fapt. Lucrul acesta se va vedea în campania din toamna acestui an și în rezultatele alegerilor. Sigur că așteptările nu sunt mari, să nu uităm că este o organizație care are probleme de ani de zile. De aceea a fost restructurată, tocmai pentru că a avut un scor slab la alegerile din iunie. Deci nu ne putem aștepta la un scor extraordinar în toamnă, dar sperăm măcar să punem bazele pentru ca, începând cu alegerile de anul viitor, alegerile pentru președinție, și apoi cu cele de peste patru ani să putem avea așteptări mari. - Cum credeți că se vede, în momentul de față, PD-L Constanța în ochii electoratului? - Asta se va vedea în timp. Important este ca oamenii să înțeleagă că, chiar și așa, cu toată opoziția vehementă pe care am întâmpinat-o, noi am făcut ceea ce e bine pentru partid. Totul a început din dorința de a întări o organizație care, o spun încă o dată, avea mari probleme și asta de ani de zile. Acum PD-L a mers până la capăt în decizia pe care a luat-o și, personal, cred că a demonstrat că este un partid puternic care, atunci când este nevoie, poate să taie în carne vie, dacă e spre binele său. Sperăm ca locuitorii Constanței să înțeleagă că tot ce am făcut noi a fost spre binele partidului și pentru a putea oferi celor de aici, în contextul alegerilor din toamnă, oameni credibili, oameni care să-i poată convinge de faptul că îi vor reprezenta cu cinste și cu bună credință în Parlamentul României. - Mișcarea disidentă a pedeliștilor constănțeni s-a „rarefiat” văzând cu ochii… Cum catalogați acum acțiunile răzvrătiților? - Exclușii au pus, din păcate, interesele personale deasupra intereselor partidului, chiar și în acțiunea care a urmat excluderii celor trei din Organizația Municipală a PD-L Constanța (n.r. - Dănuț Moisoiu, Narciz Amza și Mădălina Popa). Cred însă că fermitatea cu care partidul a acționat până la capăt a demonstrat că nu poți, totuși, să aduci atâtea prejudicii de imagine partidului pe care ar trebui, de fapt, să-l sprijini, fără să suporți consecințele.