Elena Udrea nu se înscrie în cursa PDL pentru prezidenţiale

Elena Udrea nu se înscrie în cursa PDL pentru prezidențiale

Deputatul PDL Elena Udrea a declarat, vineri, că nu se va înscrie în competiția internă a PDL pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale și a arătat că, dacă ea ar fi condus PDL, astăzi dreapta era unificată și avea un singur candidat.„Eu am spus mereu că mai important decât să stabilim candidatul este să îi punem un vehicul politic puternic în spate. Cred că în acest moment ar fi trebuit să unificăm toate partidele de centru dreapta într-un mare partid, capabil să ia în jur de 25% la europarlamentare și să susțină cu șanse reale un candidat al dreptei. Era un moment propice în care toată lumea era de acord. Ați văzut că și Traian Băsescu și Emil Boc susțin această variantă, dar și liderii PMP și FC. Dacă eu aș fi condus PDL, astăzi dreapta era unificată și avea un singur candidat”, a precizat Elena Udrea.Întrebată despre democrat-liberalii înscriși în competiția internă din partid pentru a fi candidatul PDL la funcția de președinte al României, Elena Udrea a apreciat că aceștia sunt „candidați redutabili”.„Partidul dă tot ce are mai bun. Sunt trei candidați reduta-bili. Oricare dintre cei trei îi poate bate fie pe Ponta, fie pe Antonescu. Simona Crețu este o persoană foarte motivată, de bună credință, este femeie, a avut un proiect foarte bun pentru București, ecologizarea și amenajarea lacului Văcărești, sunt convinsă că va avea un proiect foarte bun și pentru România. Prin această compe-tiție și prin candidații înscriși demonstrăm că suntem un partid deschis către oameni noi, că în PDL oricine poate avea bastonul de mareșal în raniță. Simona Crețu este în partid de un an și trei luni, Cătălin Predoiu de trei luni. Credeți că în PNL sau PSD ar fi posibil așa ceva?”, a menționat ea.Potrivit calendarului stabilit de Colegiul Director al PDL, cei care doresc să se înscrie în alegerile interne pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidențiale au la dispoziție săptămâna 7-14 octombrie. Candidații trebuie să prezinte apoi colegilor de partid, până în 14 decembrie, un proiect pentru România. Între democrat-liberalii care au anunțat până la acest moment că au decis să se înscrie în această competiție internă sunt Cătălin Predoiu și Gheorghe Falcă, primarul din Arad.