Elena Udrea: Nu m-ar mira dacă Viorica Dăncilă ar trece la Pro România







"Situația lui Dragnea din zilele acestea mi-a prilejuit o constatare. Odată cu femeile susținute de el în diverse funcții publice importante, a căzut și povestea că femeile ar fi mai loiale și mai devotate decât bărbații", scrie fostul ministru. Nu m-ar miră dacă, după Grindeanu și Tudose, și Viorica Dăncilă ar trece la Pro România", afirmă ea.



Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi seară, că Viorica Dăncilă este mai stăpână acum pe Guvern decât era în primele zile de la preluarea funcției și că în ultimele luni au discutat mai puțin, dar că relația dintre ei este bună.



Liviu Dragnea a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, despre relația pe care o are cu premierul Viorica Dăncilă.



"Acuma e mai e mai stăpână pe Guvern, e firesc. În primele zile era, totuși, o meserie nouă, o funcție nouă, o poziție nouă, nu mai fusese în vreun guvern până atunci, cu atât mai puțin prim-ministru. Discutam mai mult. În ultimele luni și eu am zis să vorbim mai puțin pentru că a început să se implice mai mult în activitatea Guvernului. De la 1 ianuarie nici nu mai este același timp la dispoziție pentru a purta discuții, sunt tot felul de întâlniri, deplasări și acum e plecată, la Dubrovnik am înțeles. Deci numai e același timp disponibil de discuție, dar relația e bună. Nu vreau să amestec un lucru, adică nu facem pereche politică doamna Dăncilă cu domnul Toader", a afirmat Dragnea.



Întrebat dacă PSD ia în calcul schimbarea premierului, liderul social-democraților a răspuns: "Nu văd de ce. Chiar nu văd de ce".







sursa: romaniatv.net

