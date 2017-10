Elena Udrea, favorită în cursa pentru candidatul dreptei la prezidenţiale

3

Va reusi

Este o veste asteptata si anticipata, ca Udrea sa fie favorita. A fost si este cel mai serios si competent politician, are toate motivele si pregatirea necesara pentru a deveni Presedinte de stat! Cu ea se va reusi schimbarea mentalitatii mosoginilor, frustratilor, invidiosilor, prosttilor, dar si imaginea tarii,in lume. Avem sansa sa scapam de trecutul comunist si de comunistii care inca batuie pe la putere... Deci, cu Elena Udrea am avea numai de castigat asa ca, sa dea Dumnezeu sa reuseasca, si sunt sanse mari deoarece lumea a aflat ce ministru harnic a fost si ca astazi Ponta guverneaza pe baza investitiilor ei, chiar i le fura, in sensul ca atunci cand merge la inaugurari, uita chipurile sa mentioneze ca NU are niciun merit si ca acolo e munca si ideile Elenei Udrea! Dar nu-i mai merge cu minciuna si prostirea!