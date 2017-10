Elena Udrea: „Am trecut prin situaţii umilitoare, dar nu vreau să mă retrag“

Elena Udrea: „Am trecut prin situații umilitoare, dar nu vreau să mă retrag“

Liderul PDL București, Elena Udrea, a declarat agenției MEDIAFAX că a trecut, în ultimii ani, în viața politică prin multe situații jenante și umilitoare pentru o femeie, dar nu s-a gândit niciodată să se retragă, iar aceasta îi înnebunește pe foarte mulți. „Niciodată nu am recunoscut ce simt, pentru că o femeie când trece prin atâtea situații jenante, așa cum trece o femeie în politică, așa cum am trecut eu, consideră că nerecunoscând este mai simplu să depășești anumite momente. Nu m-am lamentat, dar pe de altă parte nu cred că este bine, pentru că nu este vorba doar de mine, ci de toate femeile din politică și ar trebui ca toate să aibă o șansă ca pe viitor să nu treacă prin ce am trecut eu”, a spus Udrea. Ea a afirmat că există nenumărate situații umilitoare pentru femeile din politică atunci când sunt judecate după felul în care arată, după felul în care se îmbracă, și când sunt trimise la cratiță atunci când bărbații nu mai au argumente în fața lor. „Toate femeile din politică au genți și pantofi. Au fost vremuri când am avut o singură pereche de pantofi, aceeași pereche, zi de zi. Pe vremea aia, nimeni nu mă întreba dacă am nevoie de a doua pereche. Acum, că am mai mult de o pereche, toată lumea se întreabă de ce am mai mult. Imediat, unei femei îi este judecată și pusă pe tapet viața privată, ceea ce nu se întâmplă în cazul unui bărbat. Deci o femeie este supusă la nenumărate umilințe publice suplimentar față de bărbați. Au fost fotografii care s-au făcut, mizerii, lucruri vulgare care s-au scris despre mine pornind de la faptul că sunt femeie, au analizat anumite fotografii, au folosit un limbaj nepermis nicăieri, nici cu o femeie care să zicem că nu face politică”, a adăugat liderul PDL. Cu toate acestea, Udrea spune că nu s-a gândit niciodată să se retragă din politică. „Cred că asta îi înnebunește pe foarte mulți. Cât o să cred despre mine că sunt un om care vrea să facă lucrurile cu bună credință, o să rămân în politică, spre disperarea unora”, a mai spus ea.