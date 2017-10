Elena Ivănescu îl susţine pe Gigi Chiru

1

elena ivanescu

felicitari stimata Ivanescu pentru gandurile bune la adresa d-lui Gigi Chiru;este statutara demiterea dep Stavrositu Maria ,doar asa vom avea liniste si stabilitate in organizatie.Ca presedinte al org.jud. de femei te rugam sa te implici si in org municipala de femei de a fi organizata caci la ora actuala nu -si are menirea Mult succes si suntem alaturi de Gigi Chiru