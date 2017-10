Ei sunt noii parlamentari de Constanţa

9

Profilul votantului, analizat pe blog de directorii CURS si CCSB

Profilul votantului USL: femei, persoane cu virste de 61 de ani si peste, votanti cu nivel scazut de scolaritate (i.e., mai putin decit liceul), rezidenti in Muntenia, Moldova si Bucuresti. In exit poll-ul nostru nu am avut intrebari care sa ne permita distinctia dintre votantii PSD si cei ai PNL, PC sau UNPR. (Nu am inclus aceste intrebari datorita resurselor de timp si financiare limitate si mai ales datorita faptului ca am dorit sa evitam refuzurile pe un fundal general de suspiciune din partea respondentilor/votantilor.) Din sondajele anterioare in care am avut si intrebari referitoare la optiunile pe partide in cadrul USL, reiese clar faptul ca aceasta alianta politica este aidoma unui cuplu ciudat: ea, o batrina de la tara si el, un hipster care o arde prin Centrul Vechi. Mai exact, sustinatorii PSD sunt rezidenti in mediul rural, Moldova, Muntenia, persoane cu virste de 61 de ani si peste si cu un nivel de scolaritate redus, pensionari si alte persoane inactive, persoane cu venituri lunare sub medie. Sustinatorii PNL sunt tineri, rezidenti din mediul urban, absolventi de facutate si persoane cu venituri peste medie. Profilul votantului ARD: barbati si femei in egala masura, persoane cu virste cuprinse intre 31 si 60 de ani, absolventi de liceu si facultate din mediul urban si cu precadere din Bucuresti (tratat ca o regiune distincta in schemele de esantionare). Profilul votantilor PP-DD: tineri (sub 30 de ani) dar si virstnici (61 de ani si peste), persoane cu nivel de scolaritate scazut, rezidenti in mediul rural si in Muntenia (sudul tarii). Este deosebit de interesanta categoria tinerilor care voteaza cu PP-DD-ul si ar merita o analiza separata si mult mai complexa decit mi-am propus aici si decit mi-o permit datele acestui exit poll.