Şeful Gărzii Financiare Constanţa se vrea primar la Mangalia

Oameni buni, cereti ca batalia electorala finala a celor ce doresc sa conduca Mangalia sa aibe loc cu public, pe un stadion undeava sau intr-un spatiu in care sa incapa cat mai multi oameni.Tot in acest demers pentru a nu putea fi pacaliti, iar din audienta sa fac parte numai "sponsorii" si rubedeniile candidatilor, desemnati cate 2-3 oameni din fiecare bloc, stada de case, asociatie de proprietari, s.a.m.d. Mergeti la aceasta "confruntare" candidati fata in fata cu mangalioti, rugati si un post local de tv sa asigure o transmisie pt a vedea si cei de acasa si implicit pt a ramane un eveniment de arhiva si de fata cu toata audienta lasatii sa va promita pe rand fiecare "marea cu sarea", apoi la final intrebati pe fiecare candidat in parte daca poate imparti promisiunile pe perioade de cate 3 luni de zile si daca este de acord sa semneze un contract intre municipalitate si primar pretendent pe care mangaliotii sa-l legalizeze la notariatul de stat, iar in cazul in care primul punct nu este respectat de primar de pe primul trimestru(cel de 3 luni maxim) sa fie demis , iar in cazul in care institutia primariei a fost prejudiciata sa fie acuzat primarul si obligat sa returneze prejudiciul. Poate o sa credeti ca sunt nebun, insa am cautat in legislatie consiliilor locale si judetene si acest lucru nu este specificat sau nestatutar; deci merge. Si ca sa va dau curaj, aflati ca in europa sunt cateva tari, in care anumite primarii al unor orase mai mici, fac publice bugetul primariei si intreaba cetatenii orasului respectiv prin vot odata la un an, ce doresc sa se faca cu banii si unde sa fie redistribuiti.(spitale,gradinite si scoli, parcuri de agrement, sosele, cluburi sportive, s.a.m.d.) Urmati acest demers si vedeti cati din actualii candidati vor mai avea curajul sa continue in cursa pt primaria Mangalia, vazand ca ii descurajati la afaceri personale si furt din banii cetatenilor, astfel putand risca chiar privarea de libertate . Lumea s-a saturat de promisiuni si minciuni, e timpul sa treaca la fapte atat edilii cat si cetatenii printr-un contract semnat intre primar si cetateni.