"Şeful Executivului este conştient de subfinanţarea sistemului de sănătate"

Gheorghe catre analfabeti:

In armata populara veche,soldatii aveau obligatia sa citeasca ziarul partidului.In procesul de instruire militara erau planificate ore speciale de educatie socialista.Se ivise o problema.Mai ales prin anii '50-'60, in armata exista un numar foarte mare de soldati analfabeti.Pentru ei s-a infiintat o functie de cititor de ziare, numita "Cititor cu voce tare".Era un "job" platit din banii clasei muncitoare.Gheorghe Dragomir ,mare liberal,este cititorul nostru de ziare.Baiatul asta(Gheorghe) rasfoieste presa centrala,se informeaza intr-o zi si a doua zi ne citeste ziarele de la Bucuresti.Gheorghe Dragomir,mare liberal,este "cititorul cu voce tare" platit de "poporul liberal".Glasul Partidului Liberal trebuie sa ajunga pana la ultimul "analfabet" al Constantei.Asa se face ca desteptul nostru(Gheorghe),caporalul partidului,intelectualul,singurul care stie carte in Constanta,ne citeste ce am citit noi,"analfabetii", in urma cu 2-3 zile.Sa ne traiti don caporal Gheorghe ! Pretiosule !