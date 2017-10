Şeful CJC, Horia Ţuţuianu, interesat de crearea locurilor de muncă în Constanţa

Șeful CJC, Horia Țuțuianu, interesat de crearea locurilor de muncă în Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, participă, astăzi, la prezentarea Programului „Start - Up Nation România”, eveniment organizat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Evenimentul este susținut și de Consiliul Județean Constanța.Obiectivul evenimentului este axat pe promovarea programului guvernamental „Start - Up Nation România”. Acesta se adresează tinerilor care doresc să își înființeze o companie. De asemenea, prin acest program se estimează că se vor crea cel puțin 10.000 de noi locuri de muncă.„Încă de la începutul mandatului, am declarat că voi susține mediul de afaceri și dezvoltarea a noi locuri de muncă. Acest program este deosebit de important, deoarece permite tinerilor antreprenori să își dezvolte o afacere de succes, dar reprezintă și o oportunitate pentru crearea de locuri de muncă”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu.Programul va fi lansat începând cu data de 1 mai, urmând să finanțeze aproximativ 10.000 de noi afaceri, cu o sumă maximă, neram-bursabilă, de 200.000 lei pe o perioadă de doi ani. Domeniile principale care vor fi finanțate cu prioritate sunt producția, domeniul IT, industrii creative, dar și servicii și comerț.„Pentru tinerii din județul Constanța, această întâlnire reprezintă o adevărată oportunitate și un prim pas către antreprenoriat”, a explicat Țuțuianu.La această întâlnire, vor participa Adrian Mlădinoiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, și Harry Ilan Laufer, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Evenimentul va avea loc, astăzi, de la ora 13.00, în Aula B a Universității „Ovidius”, de pe bulevardul Mamaia.