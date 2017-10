Efectul crizei economice asupra parlamentarului-afacerist de Constanţa (II)

Efectul crizei economice asupra parlamentarului-afacerist de Constanța (II)

Așa cum am anunțat în ediția de vineri a ziarului „Cuget liber”, în acest week-end, continuăm prezentarea parlamentarilor constănțeni și a strategiilor pe care ei le adoptă pentru a-și proteja investițiile de efectele crizei economice. Liberalii, fără acțiuni Liderul liberalilor constănțeni, deputatul Gheorghe Dragomir, a fost și el acționar al CTV Media Group SA Constanța (2078, 20,78% din capital). La fel ca Mihai Lupu, el și-a cesionat partea, ocupându-se acum strict de politică. „Nu am avut timp să mă ocup așa cum trebuie de societate. Când nu voi mai face politică mă voi întoarce în mediul privat”, a promis președintele Organizației Județene a PNL Constanța. Soția și fratele său sunt acționari la o societate care nu a fost afectată de criza economică. „Nu i-a scăzut activitatea față de anul trecut și va funcționa foarte bine în continuare”, a spus optimist Dragomir. El a mai precizat că nici impozitul forfetar nu va acționa negativ asupra afacerilor familiei sale. Într-o situație similară se află și senatorul liberal Puiu Hașotti. El a avut 251 de acțiuni la CTV Media Group SA Constanța pe care le-a cesionat, acum rezervându-și timpul doar pentru „acțiunile” politice. Hașotti a mai declarat că nici familia sa nu are legături cu mediul afacerilor. Afaceri de familie Deputatul democrat-liberal Maria Stavrositu nu este asociat sau acționar la societăți comerciale, companii sau societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic. Este doar membru SSM (Societatea de Științe Matematice din România). În schimb, soțul său, consilierul județean Iancu Stavrositu (PD-L), deține acțiuni importante la o serie de societăți. Printre cele mai importante se numără SC Interfinbrok Corporation SA, SC Inter Vip SRL și SC Listate și Delistate BVB, așa cum apar în declarația sa de interese din iulie 2008. Potrivit afirmațiilor sale, în ultima perioadă s-a resimțit într-adevăr o reducere a activității. „Nu am ajuns încă la concedieri. Nu îmi doresc să aplic astfel de măsuri drastice. Încercăm să salvăm toate locurile de muncă”, a completat el. Speranțe pentru 2010 Senatorul PD-L Mircea Banias, care este asociat la SC Ban-Com SRL Constanța și SC Euro Shipping Services Constanța, a declarat că nici el nu a ajuns în situația de a lua inițiative aspre pentru a preveni efectele crizei. Nu au avut loc reduceri de personal, dar activitatea societăților a scăzut cu aproximativ 30%. „Nu sunt semne îmbucurătoare, dar sperăm ca din 2010 lucrurile să se redreseze”, a precizat optimist democrat-liberalul. Minoritarii, modești Potrivit declarațiilor de avere și de interese publicate pe site-ul Camerei Deputaților, actualizate la 26.05.2009, deputatul Aledin Amet nu este decât membru neretribuit al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani (UDTTMR) din România. În aceeași situație se află și Iusein Ibram, care nu are afaceri personale, fiind membru al UDTR (Uniunea Democrată Turcă din România). Pesediștii, mult prea relaxați Dintre cei 14 parlamentari constănțeni, Cristina Dumitrache a fost singura care a preferat să se ascundă în spatele unor declarații de tipul: „Nu sunt acționar majoritar. Nu aveți decât să sunați la Consiliul de Administrație. Eu nu fac parte din Consiliul de Administrație și nu am dreptul să iau nici o decizie”. În plus, ea a refuzat să ofere un număr de contact al unui membru cu putere decizională în cadrul societății Dacia Tour SA Constanța, unde este acționar. Deputatul social-democrat Matei Brătianu nu a răspuns apelurilor telefonice venite din partea ziarului „Cuget liber”. Potrivit declarației sale de avere din 14.12.2008, el este acționar la SC Postcom București (30 de acțiuni). Senatorul pesedist Alexandru Mazăre a mărturisit că nu știe în ce stadiu se află firma la care este asociat, SC Thomas Cock Company SA. El a invocat drept argument numărul mic de acțiuni pe care le deține aici. Pe de altă parte, Mazăre a precizat că impozitul forfetar nu va afecta societatea. Nici el nu a fost de acord cu această măsură guvernamentală, declarând că s-ar fi așteptat „la o relaxare fiscală” și nu la o „sugrumare” a firmelor cu impozite și taxe. Deadline pentru septembrie Colegul lui Mazăre din Senat, Nicolae Moga (PSD), deține acțiuni la două societăți: SC Tracon SRL Brăila și SC Sigma Trading SA Constanța. Moga susține că, deocamdată, nu au avut loc reduceri de personal, dar societățile și-au redus activitatea cu aproximativ 30% față de anul trecut. El a mai spus că s-a făcut o analiză a măsurilor ce trebuie adoptate pentru următoarea perioadă, urmând ca, în septembrie, consiliile de adminis-trație să stabilească și alte modalități pentru a combate efectele crizei.