Educaţia şi Sănătatea, domenii prioritare pentru candidatul PSD la Primăria Constanţa, Decebal Făgădău

Educația și Sănătatea, domenii prioritare pentru candidatul PSD la Primăria Constanța, Decebal Făgădău

Potrivit social-democratului, până la sfârșitul acestui an vor fi derulate mai multe lucrări la licee, școli și grădinițe din municipiu. El a subliniat că proiectele sunt în stadii diferite: unele în etapa de studiu de fezabilitate sau proiect tehnic, iar altele în faza de achiziții. Pe lângă toate acestea, în Constanța se va construi o nouă grădiniță, cu opt săli de clasă, dormitoare, bucătărie, cantină, sală de spectacole și teren de sport. Noua unitate preșcolară ar urma să fie construită în zona Campusului Universitar.„Vom avea investiții mari în mai multe licee, școli și grădinițe. Vreau ca în următorii patru ani să fie reparate, extinse și modernizate toate școlile din oraș. Vreau să crească investițiile în învățământ. Îmi propun să construiesc grădinițe și săli de sport. În discuțiile pe care le-am avut cu constănțenii, am înțeles că trebuie să am grijă de copii“, a spus candidatul PSD la Primăria Constanța, Decebal Făgădău.În plus, el a adăugat că își dorește să majoreze bursele elevilor, pentru a crește performanța în învățământ.În ceea ce privește performanța în școli, acesta spune că dascălii constănțeni trebuie să învețe să scrie proiecte și, la rândul lor, să-i învețe pe copii cum să scrie un proiect, motiv pentru care administrația este decisă să ofere sprijin pentru efectuarea unor cursuri de specializare și formare profesională . Totodată, candidatul PSD a subliniat că profesorii cu performanțe și cei care previn abandonul școlar vor fi recompensați.„Toți cei care se ocupă de educația copiilor sunt importanți. În urma discuțiilor cu echipa de campanie, dar și cu sindicatele din învățământ, am decis ca, în viitor, să alocăm un capitol în bugetul local special finanțării activităților educaționale. Un alt lucru pe care vrem să-l facem ține de formare. Concret, vom aloca bani în buget pentru formarea dascălilor constănțeni. De asemenea, vom acorda diverse bonificații școlilor care obțin performanțe în învățământ. Eu am încredere în sistemul educațional constănțean, care este unul dintre cele mai bune din țară. Performanța se va naște de la sine atât timp cât noi asigurăm un echilibru financiar și acordăm respect atât dascălilor, cât și copiilor”, a explicat Decebal Făgădău.În ceea ce privește sănătatea, candidatul PSD a precizat că Sănătatea este un alt domeniu prioritar pentru administrația locală. Conform datelor prezentate de către social-democrat, în cele 80 de școli și grădinițe din Constanța există 18 cabinete medicale, 17 medici și un post vacant. De asemenea, sunt doar 13 cabinete stomatologice în școli, dintre care două cu tură dublă, nouă cu un singur medic, iar două dintre ele fără niciun cadru medical. Toată această infrastructură deservește nu mai puțin de 28.000 de copii.„Normele europene cer ca un medic să se ocupe de cel mult 1.000 de elevi, iar la Constanța media este de 3.000 de elevi pentru un medic școlar. Discuția este una extrem de amplă, pe fondul exodului masiv al medicilor români către statele din vestul Europei, dar autoritățile locale din Constanța încearcă prin rezolvarea unor probleme punctuale să amelioreze situația”, a explicat Făgădău.În acest context, social-democratul a afirmat că rețeaua de sănătate din unitățile de învățământ va fi suplimentată cu șase cabinete mobile, mai exact, trei de pediatrie, două de stomatologie și unul de oftalmologie.