EDITORIAL / Viorele, tu ştii de ce ai pierdut?

Linistea din toiul furtunii.

PSD a pierdut ... inca o data! Daca de trei ori au pierdut din cauza acelorasi bube si nu si-au schimbat modul de lucru, fara indoiala ca la alegerile parlamentare vor fi mai inversunati. Imparteau pedepse si amnistii in functie de simpatiile electorale. Vezi discursurile lui Ponta si ale camarilei in campanie. Problema si buba ramane. Parlamentul este majoritar PSD compus din executanti. Iohanis poate fi suspendat si daca sta la semafor o secunda mai mult decat trebuie. Legea amnistiei, va fi retrasa ca sa fie introdusa sub o alta formulare. Presa mercenara care executa la comanda orice ramane. In mentalul colectiv, daca mergi cu mijloacele de transport in comun vei auzi si tineri si batrani spunand ca Voiculescu, Nastase, nu sunt vinovati si nu trebuiau sa faca puscarie pentru ca asa au auzit ei la tv in ciuda deciziilor definitive si irevocabile pe baza legilor votate si de PSD. Basescu este tapul ispasitor in continuare. Mercenarii care voteaza de cate ori li se cere oriunde li se cere raman, indiferent de ce decizii s-au luat. Semnaturile in dreptul mortilor inca se mai pot da la alegerile viitoare. Sa speram in mai bine. Dar Iohanis sta in fata unei armate de blindate cu munitie pe teava cu soldati cu degetul pe tragaci. Va reusi sa faca ceva sau va urca in primul blindat si ne va face cu mana?