EDITORIAL / Ţigani şi Dumnezei, pentru PSD şi Ponta

EDITORIAL / Țigani și Dumnezei, pentru PSD și Ponta

De sub patrahirul aurit al popii, se aude o voce joasă, înecată în smerenie și recunoștință. Bâjbâie ceva despre sfințenii și sfinți, articulează câteva aminuri și dă să scoată capul la lumină. Popa, mai zelos din fire, îl prinde de mustață și îl vâră la loc în malaxorul credinței și regăsirii duhovnicești.Flăcăul, din Teleorman de locul său, se prăbușește, din nou, la picioarele prea cuviosului părinte. Credința electorală nu e ușoară, fiule, îi transmite un arhimandrit, ce privea amuzant la patimile vlăjganului cu hainele înflorate cu trandafiri. Nu e ușoară, însă face bine, iar nimeni nu găsește leacul oilor rătăcite în drumul spre urne, mai bine decât Daniel. Preafericitul Daniel. Patriarhul Daniel. Iar el, evlaviosul Dragnea, fără voința și știința sa, primește învredniciri valoroase, în numele lui Ponta, al PSD-ului și al sfinților iliești.În timp ce Patriarul Daniel i-l dădea pe Dumnezeu pe tavă lui Dragnea în plină campanie electorală, din alt colț al țării, Ponta primea un alt plocon electoral. Țiganii. Or fi ei cum or fi, dar îs mulți și ușor de păstorit până în cabina de vot. Și a venit chiar moștenitorul coroanei țigănești, Cioabă, să-și pună șatrele în slujba lui Ponta, semn că treaba-i serioasă și bine făcută. Și asta nu e totul. De-abia acum începe. Țara va fi măturată dintr-un colț în altul de mesagerii pesedeului ce vor înrola în slujba sa electorală tot ce mișcă. Nu râul sau ramul. Dar cu siguranță Dumnezei, sfinți, nații și naționalități, bătrâni și copii, nou născuți sau morți.