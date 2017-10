EDITORIAL / S-au luat ruptul şi cârpitul - o alianţă în interes naţional

1

CINE SE ASEAMANA SE ADUNA

Este necesar sa adaugam faptul ca PSD s-a bucurat si de concubinajul cu PNL condus la nivel national de Antonescu si pe plan tomitan de Hasotti . Toate combinatiile politicianiste ale factiunilor romanesti care se pretind partide , au fost facute in dispretul si ignorarea totala a celor care au facut prostia de a le da votul . Nu putem ignora faptul ca unul din factorii responsabili de situatia nefericita in care ne aflam , este si Hasotti , exemplu stralucit de oportunism , cameleonism , lichelism si lipsa de caracter , A fost o vreme in care Hasotti tuna si fulgera impotriva PSD . Din celebra sa opera “ Liberal in opozitie “ retinem cateva declaratii care demonstreaza “ calitatile “ enumerate mai sus : “ Marile nenorociri ale Romaniei sunt legate de PSD indiferent de ce denumire a purtat .Mineriadele , cazurile de coruptie ,Bancorexul , Banca Agricola etc toate apartin PSD “ – “ Sunt peste tot… convinsi ca nimeni si nimic nu-i poate opri .Nu au teama de lege , nu au rusine …sunt specia ciocoilor pesedisti , sau baroni .- “ PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid , malefic , si ipocrit . Am acuzat si acuz PSD de tradarea interesului national , de subminarea economiei nationale , de atentat la democratie . PSD este un partid fara Dumnezeu , fara credinta , fara rusine , fara lege “ . Ne rezumam doar la aceste citate , care nu l-au impiedecat pe Hasotti sa treaca alaturi de Antonescu in tabara celor pe care i-a descris atat de curajos cand era “ liberal in opozitie “ , adica in USL . Si atunci de ce sa ne mai miram ca o mediocritate , un semidoct cu grad de general dar cu diploma de doctor plagiator se alatura lui Dragnea un puscarias,demn urmas al lui Nastase la carma PSD .