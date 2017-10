EDITORIAL / S-a dat stingerea?

3

Partidul vidanja

Reforma plecata din interiorul partidelor politice nu este posibila.Evenimentele politice actuale demonstreaza acest lucru.Niciun membru de partid corupt sau incompetent nu a inteles si nu va intelege sa se retraga de bunavoie.Pe alta parte,conducerea,sefii partidelor nu au schitat niciun gest si nici nu au de gand sa aplice reforme in partidelele lor.Nu au sustinere,nu au curaj,nu doresc,nu se pricep.Toti spera sa treaca timpul.Poate nu va fi nevoie de reforma,poate se desfiinteaza DNA-ul,poate si iar poate.....Este un fel de lasa pe maine ce poti face azi.Necesitatea refomelor in toate partidele politice a fost ceruta pentru prima data in ianuarie 2012.In timpul demonstratiilor anti-Basescu din Piata Universitatii,un grup de tineri studenti a pus aceasta problema.PSD nu a inteles.Socialistii au crezut ca manifestatiile antibasiste din 2012 inseamna sustinere pentru PSD(sau partidul unic USL) A urmat ce stim cu totii.In noiembrie 2014 populatia a cerut din nou:REFORME IN VIATA POLITICA.Iohannis a fost ales pe acest val al sperantei.Uite ca am ajuns de unde am plecat in 2012.Daca ne uitam pe harta partidelor politice observam ca azi exista urmatoarele tipuri de partide: 1-Partide CLICA(PSD,PDL,PNL);2-Partide BALAMA(UNPR,PC,UDMR);3-Partid SENZATIONAL(PPDD,nici nu stiti ce pierdeti) si 3-PARTIDE VIDANJA (GEOANA-Romania Noastra,UDREA-Miscarea populara,TARICEANU-Partidul Liberal Reformator).Fiecare partid clica si-a facut propriul lui closet (vidanja) in speranta ca va fi curatat de gunoaie. Intamplator sau nu,partidele vidanja au msiunea sa curete(sa reformeze) partidele clan. O fi bine,o fi rau ? Nu stiu.Alexandru Mazare a scapat pe furtun in canalizare.Alexandru Mazare a trecut la partiul vidanja,partidul lui Geoana,partid aspirator de gunoaie politice.Vorba lui Cosmin," Ce urmează e lesne de înțeles".Apocalipsa partidelor nereformate.