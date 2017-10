EDITORIAL / Iohannis, preşedintele cui eşti tu?

EDITORIAL / Iohannis, președintele cui ești tu?

Ați făcut o mare greșeală. De fapt nu a fost greșeală. Căci nu vă pare nici rău, nici nu o regretați și nici nu vă pasă de consecințe. A fost doar o mișcare care începe să vă definească. Toată lumea vă vedea ca pe o prezență inodoră, incoloră, însă acum ați reușit să aduceți la lumină adevăratele tușe care vă caracterizează. Ați început brusc să prindeți formă și contur. Și sunt dezamăgit de ceea ce văd. Ați rupt tăcerea, creând rumoare. Ați deschis gura pentru a manipula, pentru a minți, pentru a îngenunchea o instituție importantă a statului doar de dragul și în interesul unui infractor condamnat la ani grei de închisoare și al mașinii de propagandă pe care o finanțează.Domnule Iohannis, libertatea de exprimare nu are nimic de-a face cu sediul, clădirea sau biroul unde își desfășoară activitatea Antenele lui Voiculescu. Sunt zeci de televiziuni, ziare, radiouri care au trebuit de-a lungul timpului să se mute, să-și schimbe sediile din motive financiare sau administrative. Dar niciodată nu s-a ridicat problema cenzurii sau a libertății de exprimare. Pur și simplu, te muți dintr-o clădire în alta. Nu le ia nimeni licența, dreptul de a emite, nu le interzice nimeni lui Gâdea și armatei de cimpanzei din jurul său să apară seară de seară pe sticlă, aruncând lături în stânga și în dreapta.Domnule Iohannis, cu bună știință manipulați și mințiți de dragul lui Gâdea, Ursu și Badea, confundând poporul român cu circarii din emisiunile celor trei.„ANAF a avut o abordare heirupistă”. Nu! A avut o abordare legală și normală, deși cu o mare întârziere. Prietenul dvs Voiculescu, cel condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a furat statul român cu zeci de milioane de euro, avea, și se pare că încă are, datorită dvs, imunitate în fața legilor. Știți că unui amărât ANAF îi pune poprire pe conturi pentru o datorie de 100 lei, pe care, culmea, nici nu i-a adus-o la cunoștință? Știți că ANAF închide firme și dă amenzi uriașe pentru 5 lei în plus nebătuți în casa de marcat? Pentru ăștia dvs nu sunteți președinte. Sunteți președinte doar pentru Voiculescu și Antenele lui.P.S.: Domnule președinte, nu v-am auzit scăpând nicio vorbuliță, din aceea greoaie și sacadată, despre nemernicia din Parlament cu imunitatea deputatului Mădălin Voicu. Probabil că v-ați convins că sistemul mafiot din Parlament nu merită atenția și dojana dvs. Doar tot colegii dvs sunt și acolo. Nu v-am auzit spunând nimic nici despre tragedia privind bebelușii internați în stare critică în spital. Nici asta nu vă interesează. Marea problemă a națiunii pentru dvs este Antena 3 și faptul că această televiziune este obligată de stat, conform unei hotărâri judecătorești, să-și mute sediul.