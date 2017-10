EDITORIAL / Cine salvează PNL din ghearele "liberalilor"?

5

Mortua est

Nu poti ajunge Occidentul din urma fara sa te specializezi in domeniul inaltei coruptii si in politicianismul demagogic . In Romania toate se bazeaza pe vorbe . In timp ce alte popoare se trezesc la viata , ca de ex. China care a scos din saracie in 20 de ani cca 500 de milioane de cetateni si are acum probleme de ambuteiaj pe autostrada cu 50 de benzi , Romania , (adica noi ) imbogateste o banda de ticalosi care se pretind “alesii neamului” sau mai elegant “oameni de afaceri cu statul” . Cine sa schimbe situatia din Romania ? Tararache ? Chiru ? Hasotti & compania ? De pesedisti nici nu mai vorbim . Vorba lui Hasotti (citam) : “ PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfidy , malefic , si ipocrit . Am acuzat si acuz PSD de tradarea interesului national , de subminarea economiei nationale , de atentat la democratie .PSD este un partid fara Dumnezeu , fara credinta,fara rusine , fara lege “. Iata cu cine au facut “ liberalii “ USL –ul. Si Hasotti si complicii lui se considera fara rusine liberali desi au aceleasi caracteristici ca pesedistii . Ne oprim aici . Nu e prima data cand comentam aceste aspecte . Degeaba . Pentru romani nu mai exista si nu va mai exista “ mintea romanului cea de pe urma “ .Poate doar o revolutie sa aduca schimbarea dorita . Dar cine s-o faca? Poate o vor face migrantii .