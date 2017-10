EDITORIAL / Cine a adus mizeria în Casa Domnului?

5

Felicitari Domnu' Zaporojan. Sincer vorbind, rar mi-a fost dat sa citesc un astfel de articol atat de bine scris; atat de la obiect, cu exceptia ultimului paragraf. Si spun asta pentru ca oamenilor in general, si politicienilor in special, le este frica de biserica. In loc sa-i dea peste bot. Escasladarea acestui cult al bisericii, in cei 25 de ani trecuti din '89, a capatat dimensiuni grotesti. Am comentat deseori articolele in legatura cu biserica si cu religia in scoli. Oamenii, in secolul 21, inca mai cred in baliverne pe care biserica le arunca, si pe care le prind din zbor. Comentam acum cateva saptamani, pe marginea unui articol avand ca tema religia in scoli, si aici ma repet, ca se vede cate ne-a dat Dumnezeu in 25 de ani. Ne-a dat de nu le mai putem duce. Comportamentul oamenilor, este specifica secolelor XVIII, XIX, XX. Dar acum in secolul XXI cand avem telefoane inteligente, cand avem tablete, cand avem Internet, etc, ma intreb cum oare oamenii pot fi atat de prosti!?! Ingheata cu zilele stand la coada la moaste, desi asta nu le-a schimbat viata cu nimic. La anul vor veni din nou s.a.m.d. Sunt si vor ramane saraci cu duhul visand la cai verzi pe pereti. Acesta este electoratul de stanga. El (electoratul) reprezinta o masa de manevra usor de manipulat, usor de dus de nas, usor de santajat. Oamenii care-l compun nu au personalitate. Nu au nici o bruma de cultura economica sau politica. Nu vad mai mult de un metru in fata. Interesul este ca acesti oameni saraci sa ramana saraci, si sa fie in numar cat mai mare, pentru ca acestia se prezinta la vot si voteaza cum "trebuie". Si asta pentru ca Dumnezeu a fost luat ostatec. Ma intreb oare ce zice Al de Sus cand toata pleava si toti excrocii societatii ii ridica osanale? Sa ne aducem aminte de "dosarul transferurilor". Cei din Neamul lui Becali erau toti credinciosi, nu-i asa? Toti aveau acasa peretii plini de icoane. Toti au contribuit la ridicarea de biserici. Si ei de fapt erau niste evazionisti, niste infractori de drept comun. Revenind la ultimul paragraf din articol, Domnu' Zaporojan, aici nu prea aveti dreptate. Adica toti slujitorii bisericesti sunt la fel. Toti sunt, cum se spune, dintr-o mama. Va garantez eu. Cum ar putea conducerea BOR sa ia atitudine cata vreme Patriarhul Daniel e un adevarat mogul de presa? Are post de televiziune, are post de radio, proprietati si cate si mai cate. Iar pe plan local, il avem pe spagarul de Teodosie, pe care astept cu deosebit interes momentul in care DNA il va trimite in judecata iar instanta (CAB sau ICCJ) mai departe dupa gratii. Dar sa asteptam ziua de duminica, ca nu se stie; multe se pot intampla.