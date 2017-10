Şedinţă de Guvern extraordinară la ora 18.00. Se aşteaptă modificarea Legii referendumului

Ședință de Guvern extraordinară la ora 18.00. Se așteaptă modificarea Legii referendumului

Joi, 05 Iulie 2012

Guvernul a confirmat că se va reuni în această seară, la ora 18.00, în ședință extraordinară, fiind așteptat ca Executivul să modifice, prin ordonanță de urgență, Legea referendumului și să decidă că președintele poate fi demis cu voturile a 50% plus unu din numărul persoanelor prezente la vot.Surse oficiale au declarat, în această dimineață, agenției MEDIAFAX că Guvernul intenționeză să se reunească în ședință, în jurul orei 18.00, unul dintre subiectele posibile fiind modificarea prin ordonanță de urgență a legislației privind referendumul pentru demiterea din funcție a președintelui.Potrivit surselor, legislația ar putea fi modificată printr-o ordonanță care va stabili că președintele poate fi demis cu 50% plus unu din numărul persoanelor prezente la vot.Conform legii actuale, președintele este demis la referendum cu 50% plus unu din numărul alegătorilor înscriși pe liste.Solicitat de presă să comenteze această informație, premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul s-ar putea reuni joi în ședință extraordinară pe tema referendumului de demitere a președintelui, deoarece este obligat să asigure condiții bune de desfășurare a unui eventual astfel de referendum.El a adăugat că va analiza și ultimele date ale recensământului, arătând că la alegeri încă sunt folosite liste electorale ca în 2002, cu trei milioane de locuitori în plus.