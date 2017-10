Şedinţa Consiliului Local Constanţa, boicotată de aleşii PSD. Făgădău s-a trezit singur pe baricade

4

haos

Este din ce in ce mai evident ca in primaria Constanta lucrurile merg anapoda. Actul de administratie nu are nici o legatura cu domnul Fagadau. In ultimile emisiuni in care a aparut pe la tv se vede clar ca nu stapaneste nimic, vorbeste ca un om aflat in impas si care nu stie ce are de facut, asta ca sa nu mai vorbim de initiativa aceia proletara si stupida de a scoate lumea la curatenie. Iar daca cei din opozitie gandesc asa: „Cred că nu au căzut la pace pe diverse înțelegeri și de aceea au decis să boicoteze ședința. Cred că cel vizat este chiar unul de-al lor, adică Decebal Făgădău”, atunci este evident ce haita de interese pe intelegeri este si acolo. Practic nu conteaza interesul cetateanului, conteaza sa cada la pace pe intelegeri. Este esenta a tot ce inseamna in viziunea acestor indivizi despre administratia publica.