Şedinţă a Comisiei de control SRI, pe tema terorismului

Ședință a Comisiei de control SRI, pe tema terorismului

Membrii Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI se reunesc, astăzi, pentru a discuta pe tema prevenției în România din perspectiva evoluției riscurilor teroriste, ca urmare a atentatelor care au avut loc la Bruxelles, a anunțat președintele acestui for, deputatul Georgian Pop."Dacă sistemul de securitate din Belgia ar fi reușit să fie eficient în prevenție, ar fi monitorizat, ar fi arestat și ar fi expulzat pe acei oameni, pe acei teroriști care au omorât zeci de persoane și au rănit sute de persoane. Asta înseamnă prevenție. De aceea am convocat astăzi, la ora 13,00, o ședință a Comisiei de control SRI, am solicitat conducerii SRI să ne trimită un document — care este evaluarea de etapă privind perspectiva riscurilor teroriste pentru România și Brigada Antiteroristă și tot sistemul antiterorist din România ce solicitări au privind instrumentele de tip juridic pentru a-și face treaba de prevenție mult mai bine", a precizat Pop, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a adăugat că România se află "într-o menghină foarte complicată" din perspectiva evoluțiilor fenomenului terorist pe dimensiunea lui geografică.