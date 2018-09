Şedinţă a Coaliţiei PSD-ALDE, de la ora 15, la Parlament, după o întâlnire fulger Dragnea - Tăriceanu

Ședință a Coaliției PSD-ALDE, de la ora 15, la Parlament, după o întâlnire fulger Dragnea - Tăriceanu

Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu s-au întâlnit joi în biroul șefului PSD de la Parlament. Întâlnirea vine în contextul conflictului dintre președintele Klaus Iohannis și Guvernul PSD-ALDE, dar și a scandalului din interior PSD. De la ora 15 urmează o ședință a coaliției PSD-ALDE.La ședința liderilor Coaliției sunt așteptați și ministrul Energiei, Anton Anton, și ministrul Transporturilor, Lucian Șova.Potrivit news.ro, în ședința Coaliției, programată la ora 15.00, ar urma să se reia discuțiile pe tema modificării legii offshore, iar ministrul Energiei și ministrul Transporturilor vor participa și ei la discuție.Președintele PSD Liviu Dragnea spunea că Legea offshore nu va fi modificată decât în sensul unor clarificări pe care le-a transmis către guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare și de faptul ca 50 la sută din gazul din Marea Neagră să se comercializeze pe piața din România, vor rămâne neschimbate.“Indiferent ce se va întâmpla cu mine, eu nu am de gând să cedez și nu am de gând să pun umărul la pierderea resurselor României. Și nu o spun apăsat o spun calm. Indiferent ce se va întâmpla, forma plecată la președinte nu va fi modificată decât în sensul unor clarificări pe care le am și anunțat pe care intenționam să le transmit doamnei prim ministru, le-am și transmis, doamna prim ministru era pregătită cu ministrul energiei să opereze niște clarificări în anexe. Dar chestiunile importante nu vor fi modificate și anume impozitul pe veniturile suplimentare, cota de gaz adică 50% din gazul din Marea Neagră să se comercializeze pe piața din România. Am văzut că un ambasador dintr-o țară vecină era foarte supărat că nu se comercializează și nu devine Budapesta - hub sau Ungaria - hub de gaz”, a afirmat sâmbătă Liviu Dragnea.În 16 iulie, purtătorul de cuvânt al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, afirma că ceea ce și-a dorit ALDE să apară în legea offshore nu se regăsește și se impune “o intervenție de urgență pe actul normativ”, el spunând că în Coaliția PSD-ALDE nu a existat dialog pe acest act normativ. El a mai explicat că propunerile ALDE au fost avizate negativ de Guvern, iar parlamentarii ALDE au fost puși într-o “situație delicată”, scrie romaniatv.net