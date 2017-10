Edilul Valentin Saghiu a oferit plachete celor trei poliţişti din Murfatlar care s-au pensionat

Edilul Valentin Saghiu a oferit plachete celor trei polițiști din Murfatlar care s-au pensionat

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul orașului Murfatlar, Valentin Saghiu, a sărbătorit în mod aparte Ziua Poliției Române, după ce trei dintre oamenii legii din localitate Fănel Gârleanu, Marius Manea și Ștefan Bucur, toți trei cu gradul de agent șef principal, au anunțat că vor ieși la pensie. Pentru a marca cum se cuvine evenimentul, șeful administrației publice locale a decis să le facă o mică surpriză celor care și-au pus viața în slujba comunității și, alături de consilierii locali și șeful Poliției Murfatlar, comisar șef Ovidiu Grosu, le-a pregătit un moment special la care au participat și colegii din cadrul Poliției Murfatlar. Din păcate, agentul șef principal Ștefan Bucur nu a putut participa la acțiune, fiind plecat din localitate la mama sa suferindă.„De Ziua Poliției îi pregătim pe trei dintre colegii noștri de la Poliția Română să iasă la pensie, motiv pentru care le dorim în continuare multă forță în tot ceea ce vor să facă mai departe, le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru localitatea noastră și pentru noi, pentru comunitate. În semn de respect și apreciere, le-am pregătit o mică surpriză. Vrem să-i premiem, să le dăm o diplomă, o plachetă de onoare, care să le amintească mereu de noi. Totodată, profit de acest moment și le urez tuturor polițiștilor sănătate și un sincer «La mulți ani!» Sper să avem în continuare o bună colaborare, cum am avut și până acum, și le doresc foarte multă putere de muncă și, bineînțeles, să realizăm lucruri constructive împreună”, a declarat edilul orașului Murfatlar, Valentin Saghiu.Drept urmare, în cadrul evenimentului organizat în sala de consiliu a primăriei, primarul le-a oferit câte o plachetă, în timp ce, șeful Poliției Murfatlar le-a dăruit în loc de baston așa cum este obiceiul, câte o umbrelă. La rândul lor, cei doi viitori pensionari au fost felicitați de toți cei prezenți, inclusiv de un grup de șco-lari care le-a dăruit flori.„Îmi este foarte greu ca după 28 de ani în Politia Română să părăsesc insti-tuția. Îmi este greu tare, nici nu am cuvinte să spun, am fost surprins și de ce surpriză mi-au făcut colegii și domnul primar. Acum sper să înceapă o nouă etapă, să fim sănătoși, îmi pare bine că am ieșit la pensie cu fruntea sus”, a spus vizibil emoționat, agentul șef principal Fănel Gârleanu.Emoțiile nu l-au ocolit nici pe colegul său, agentul șef principal, Marius Manea, care, cu greu, și-a găsit cuvintele pentru o scurtă declarație:„Tot acest eveniment este un semn că munca depusă de noi a fost apreciată. Eu eram unul din cei mai vechi, am lucrat 15 ani numai în Poliția Murfatlar. Toată această perioadă a fost cu bune și rele, dar am trecut peste ele și am ajuns la momentul acesta, moment care este foarte emoționant. Le mulțumim tuturor pentru tot!”