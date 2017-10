Edilul George Scupra l-a primit în vizită pe primarul turc din Kucukkuyu

O delegație din orașul Kucukkuyu din Republica Turcia a efectuat, vineri, o vizită la Primăria orașului Ovidiu, oaspeții fiind întâmpinați românește cu pâine și sare.Cei zece membri ai delegației turce în frunte cu primarul localității Kucukkuyu, Cengiz Balkan, au participat la diverse discuții, ce au vizat promovarea unor proiecte comune, cu reprezentanții administrației publice locale din Ovidiu, conduse de primarul George Scupra.„Vă mulțumesc pentru primirea foarte frumoasă pe care ne-ați făcut-o și am încredere că vom derula parteneriate care ne vor aduce succesul pe care ni-l dorim”, a spus primarul Cengiz Balkan.La rândul său, primarul George Scupra a declarat că accentul acestei colaborări se va pune pe proiectele socio-culturale. Totodată, el a adăugat că, în cadrul unui proiect, elevii Liceului „Ion Podaru” din Ovidiu vor participa la activități comune alături de colegii lor din Turcia, cel mai probabil în vara anului viitor. Edilul din Ovidiu a mai spus că, în curând, se vor pune bazele și altor tipuri de colaborări ce vizează partea economică.„Suntem la început, să ne cunoaștem mai întâi, să ne vedem tradițiile, să trimitem copiii și pensionarii și, la fel să vină ei. Cel mai probabil că următoarea întâlnire va fi în primăvară-vară, noi avem invitație să mergem în Turcia, iar ei doresc să vină de ziua orașului Ovidiu, în ultima săptămână din luna mai, atunci când avem și Festivalul Elena Roizen pentru a vedea și cunoaște mai bine tradițiile noastre”, a declarat primarul George Scupra.Și, pentru a se simți cât mai bine în România, gazdele au pregătit și diverse surprize pentru oaspeții turci. Astfel, delegația turcă va vizita, sâmbătă, Casa Poporului, iar prânzul îl vor lua alături de Gheorghe Hagi, aceasta fiind și una dintre surprizele pe care reprezentanții administrației din Ovidiu le-au pregătit-o turcilor, după ce aceștia și-au declarat admirația față de marele fotbalist. De altfel, ei au și vizitat Academia de fotbal a lui Gică Hagi ce își are locația în Ovidiu.Vizita delegației turce are loc după ce, luna trecută, primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a efectuat o vizită în localitatea Kucukkuyu din Turcia unde a parafat un protocol de înfrățire. Actul a fost semnat de cei doi primari, George Scupra și Cengiz Balkan pe 18 octombrie.Ca și așezare, cele două localități înfrățite au foarte multe lucruri în comun. Kucukkuyu este o localitate aflată la malul mării Egee, în regiunea Canakkale. Ca număr de locuitori, Kucukkuyu se apropie de 12.000, având arondate două sate, la fel ca și orașul Ovidiu. La Kucukkuyu pescuitul, cultivarea măslinilor și turismul sunt cele mai importante surse de venit ale locuitorilor.„Înfrățirea celor două orașe are ca scop dezvoltarea socio-economică și culturală a localităților, schimbul de experiență între autorități, protejarea monumentelor din punct de vedere arhitectural, istoric și cultural”, a declarat George Scupra.