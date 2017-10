Edilul Decebal Făgădău, prezent la seminarul privind strategiile de urbanizare

1

asta-i politica ?

Cuget liber are lipsa crasa de jurnalisti pe politica cei de acum sint INCOMPETENTI si asta se vede din subiectele anoste alese In plina fierbere politica vorbim de ce viseaza Fagadau si nu se pomeneste despre confiscarea ieri a Curtii de conturi de catre PSD , institutie care tinea in friu jaful banului public asta doar un exemplu Nimeni de la ziar nu urmareste ce fac guvernantii ? nu am pretentii sa analizati politic ca-i greu dar macar sa pomeniti asemenea evenimente ,,Tara piere si baba se piaptana ,,asa sinteti