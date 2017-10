„Edilul Constanței confundă grădinița cu un club de striptease”

Deputatul PDL Maria Stavrositu a reacționat la comportamentul pe care primarul Constanței Radu Mazăre l-a avut față de copiii unei grădinițe din oraș și a transmis un comunicat de presă.„Se pare că Mazăre nu mai știe pe ce lume se află. Declarațiile deplasate pe care le-a făcut la o grădiniță arată nivelul său. Mai sus de "călărit" nu se poate ridica. Dacă până acum ieșirile sale erau catalogate drept "cool" de unii, acum a împins lucrurile mult prea departe. Mă văd nevoită ca, în numele politicienilor, să-mi cer scuze pentru derapajele primarului cool”, transmite Maria Stavrositu.Ea a mai adăugat că o campanie electorală nu se face oriunde, oricând și cu oricine, și în niciun caz cu niște copii.„De această dată, primarul nu mai are nicio scuză. Am înțeles de la el că e un golan, că nu se însoară, că n-o să-și crească nepoții, dar asta nu înseamnă că poate abuza de copiii altora. Ați mers prea departe, domnule primar”, mai transmite Maria Stavrositu.