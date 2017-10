Edilii din Zona Metropolitană Constanţa sunt sceptici în privinţa aplicării modelului spaniol şi pe plan local

Deși au fost impresionați de Barcelona,

Edilii din Zona Metropolitană Constanța sunt sceptici în privința aplicării modelului spaniol și pe plan local

Reprezentanții administrațiilor publice locale din Zona Metropolitană Constanța au participat, în perioada 15-20 septembrie, la un „schimb de experiență” organizat împreună cu autoritățile locale spaniole în Barcelona, capitala Cataloniei. Din aceeași delegație au mai făcut parte și cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir și Cristian Darie, și viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău. Potrivit primarului orașului Techirghiol, Adrian Stan, șefii administrațiilor din Zona Metropolitană Constanța au avut ocazia să descopere reușitele, dar și problemele cu care se confruntă o zonă metropolitană spaniolă similară. „Barcelona este un oraș superb, cu mulți turiști. Autoritățile de aici știu foarte bine să își pună în valoare obiectivele turistice. Mai mult, Spania se numără printre țările care au beneficiat de fonduri europene importante și au știut să le absoarbă la fel de bine”, s-a arătat impresionat Stan. Totodată, Adrian Stan a atras atenția asupra faptului că Barcelona a cunoscut o popularitate ieșită din comun după organizarea Jocurilor Olimpice de Vară din 1992. „Atunci a fost explozia cea mai mare. Ei și-au pus la punct foarte multe obiective turistice cu prilejul Jocurilor Olimpice. S-a dovedit că orice eveniment major organizat într-un oraș contribuie la creșterea popularității sale”, a explicat edilul. „Este o idee de care ar trebui să țină cont și Constanța în sensul organizării unui eveniment, unei competiții de nivel european”, a încheiat Stan. Mirajul spaniol La fel de impresionat a fost și primarul localității Murfatlar, Gheorghe Cojocaru. Și el a vorbit despre importanța pe care au avut-o Jocurile Olimpice în dezvoltarea Barcelonei. „Obiectivele cele mai mari, care atrag și acum mii de turiști, s-au creat chiar atunci, cu ocazia acestui eveniment”, a punctat el. În plus, edilul a identificat o strategie care a avut succes la spanioli și care ar putea fi pusă în practică și în județul Constanța. „Zona Metropolitană din Barcelona este foarte bine gândită din perspectiva turismului, mai concret prin prisma transportului în comun. Infrastructura este foarte bine pusă la punct tocmai pentru a veni în sprijinul turistului. Exis-ă obiective precise și mijloace de a ajunge la ele într-un interval de timp foarte scurt. Astfel, pentru orice turist este foarte simplu să ajungă oriunde își propune. Cred că și noi ar trebui să gândim unitar și să implementăm un astfel de sistem și în zona noastră”, a explicat Cojocaru. Și primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a recunoscut că totul este foarte bine pus la punct la ei. „Începând cu străzile și semafoarele și continuând până la zona portuară, orașul este foarte bine sistematizat. Căile de comunicație funcțio-nează foarte bine și nu am văzut apa să băltească pe străzi atunci când plouă. În plus, cred că lumea este educată, dar mai cred că locuitorii știu și de frica amenzilor. De exemplu, dacă nu își amplasează gunoiul acolo unde trebuie, sunt sancționați cu amenzi”, a declarat Brăiloiu. De asemenea, el a mărturisit că de opt ani de zile urmărește evoluția modelului spaniol și irlandez în ceea ce privește administrația publică locală, întrucât cele două țări au reușit să atragă fonduri europene semnificative pentru implementarea proiectelor locale.