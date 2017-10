Ecologiştii din România au semnat un protocol de fuziune

Ecologiștii din România au semnat un protocol de fuziune

Președinții Partidului Ecologist din România (PER), Partidului Verde (PV) și Mișcării Verzilor-Democrați Agrarieni (MV-DA) au semnat, ieri, în prezența primului-ministru Victor Ponta, un protocol de comasare prin fuziune.Cele trei partide vor fuziona în decembrie, formând o nouă formațiune, au anunțat, într-o conferință de presă, președinții PER - Dănuț Onuț Pop, PV - Ovidiu Iane și MV-DA - Remus Cernea. Potrivit acestora, fuziunea reprezintă un exemplu de maturitate politică, iar noua formațiune își asumă principiile din Carta Verzilor Europeni.Ionuț Georgescu, președinte delegat al PER, semnatar al protocolului, a precizat că membrii celor trei formațiuni vor candida pe lista Partidului Ecologist Român, întrucât legea electorală nu le permite să candideze pe lista noului partid, întrucât el nu este încă legal constituit și înregistrat la Tribunal.