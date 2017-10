Echipa Iorguş, alături de UNPR şi PNŢCD la Festivalul Plăcintei Dobrogene

2

te inseli...

Tusac ne-a lasat in frig.callatis therm era a unui nepot a lui Tusac,si-a luat banii cat a putut,cand nu i-a mai mers ..gata a terminat-o si cu ala si acum se da bine pe langa no,i ca el nu a avut nicio implicare si ca vezi e vina lui iorgus. Fraieri sunteti astia care il credeti pe Tusac.Iar amenajarea portului turistic a fost proiect initiat de Iorgus.Tusac doar l-a continuat pentru ca a venit la puterea din cauza prostiei unora ca voi. Si cand s-a stat cu strada aia dintre saturn si venus 2 ani de zile fara sa fie facuta,tot in mandatul lui tusac.Cand ati mai vazut voi atata mizerie si atatia caini vagabonzi in mangalia asta cum este acum??Tusac a inceput sa izoleze blocuri din banii nostri,si bineinteles la sfarsit de mandat ca poate pune prostu botu.La inceputul mandatului sau a anuntat cu surle si trambite ca da apartamente pt tineri.Mai mult decat atat,a organizat tombola si nu s-a finalizat nimic.Voi chiar il credeti pe mincinosul asta ??Nici macar nu a inceput constructia anl-urilor si au trecut 4 ani de atunci. nu avem nevoie la conducere de mincinosi