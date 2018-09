Ecaterina Andronescu: Mă aștept să fiu exclusă din PSD

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat, ieri, că se așteaptă să fie exclusă din partid, dar și-a exprimat speranța ca acest lucru să nu se întâmple după 22 de ani de muncă în cadrul formațiunii.







Andronescu a declarat la Adevărul live că se așteaptă la un astfel de demers, după ce zilele trecute a trimis o scrisoare colegilor de partid, despre care a afirmat că nu este împotriva PSD, ci doar o invitație la dialog în forurile de conducere ale partidului.







Întrebată dacă se așteaptă să fie exclusă din PSD după această scrisoare, senatoarea PSD a spus: „Mă aștept. Deși scrisoarea mea nu a fost împotriva PSD. Eu nu am atacat PSD. Am spus niște lucruri care cred că trebuiau spuse. Scrisoarea mea nu are acest rol, de a crea tabere în PSD sau de a diviza PSD. Dar scrisoarea mea, ca și celelalte luări de poziție, încearcă să deschidă dialogul și comunicarea din partid. Poate că în viitor scrisoarea mea sau luările de poziție ale domnilor Tudose și Bădălău vor avea efect. Sunt convinsă că sunt mai mulți colegi care gândesc așa”.







Chestionată dacă se va retrage din politică în cazul în care va fi exclusă din PSD, Ecaterina Andronescu a spus că se va gândi ce va face, deși speră ca acest lucru să nu se întâmple.







„O să mă gândesc la lucrul acesta, după ce se va întâmpla acest eveniment pe care nu mi-l doresc. Pentru că totuși 22 de ani de muncă în acest partid nu cred că pot fi șterși așa cu buretele. Eu am intrat în partid când partidul era în opoziție, în 1996. Domnul Dragnea era la PD. Domnul Dragnea a intrat în partid când partidul era la guvernare”, a afirmat Andronescu.







În final, printre altele, senatoarea PSD a spus că a recurs la acest gest în urma lipsei de dialog din cadrul partidului.