Ecaterina Andronescu acuză că unii primari au plătit drumul protestatarilor spre București

ECATERINO, VIDEAS MORTAS

Subiectul comentariului este titlul " in latina " a unei cunoscute melodii de mult uitate. Muiere parsiva, dna academician, doctor inginer, este multilateral dezvoltata. fara a reusi pana acuma sa se ridice la inaltimea raposatei academiciene care a crescut-o. Poate fi vazuta zilnic la toate posturile TV unde insira aceleasi banalitati de sorginte pesedista, zambind perfid si aruncand priviri dispretuitoare celor care participa ca si ea la talciocuri, si care-si permit sa critice pesedeul. Rector pe viata al Politehnicii bucurestene, sefa Consiliilor rectorilor, poate fi considerata mamaica invatamantului romanesc. Datorita genialelor ei idei si reforme in invatamant, si-a atras porecla de Abramburica, Prin tot ce face, dar mai ales prin ce nu face, ea ramane produsul lui Ion Iliescu cel sarac si cinstit care a permis hotilor din partid sa devina bogati si penali, Abramburica putandu-se mandri cu bacalaureatul fara frontiere si studii universitare fara bacalaureat. Mai are si performanta sportiva reusind sa scape de acuzatia de plagiat. Sensibila ca mimosa pudica, nu admite ca alte organizatii sa plateasca autocarele care transporta protestatarii la Bucuresti. Dupa cum s-a dovedit recent, ca si in alte ocazii, pesedistii din provincie s-au deplasat la Bucuresti pe jos sau cu bicicleta. Pe langa perlele atarnate de gat, dna Ecaterina emite si perle verbale. Dam ca exemplu expresia : " daca cineva vrea sa arate ca Romania este o tara neguvernabila, atunci trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru acest lucru ". Am mai putea cita si alte perle, dar sila ne impiedica. Pana si o muncitoare de la salubritate ar fi formulat mai bine tampeniile debitate de Androida. Este evident ca spera sa fie numita iar in functia de ministru la Invatamant, ceea ce nu ne-ar mira. doctor