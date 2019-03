"E un moment greu pentru Justiţia din România; abia am aşteptat să mă întorc în ţară să mă alătur protestului"

"E un moment greu pentru Justiția din România; abia am așteptat să mă întorc în țară să mă alătur protestului"

"Acum, Justiția din România este într-un punct foarte greu și nu știu dacă singuri o să reușim să trecem peste acest moment. Poate cer foarte mult, știu că în ultimii ani foarte mulți oameni au sprijinit Justiția și au susținut-o, inclusiv politicieni, funcționari publici, oameni care nu au nicio legătură cu Justiția, oameni din companii private, dar acum trebuie să înțelegem cu toții că este un moment greu pentru Justiție și prin acest protest pe care magistrații îl fac acesta este semnalul. Este un moment greu și poate Justiția trebuie ajutată, nu e doar pentru procurori și judecători, este pentru viitorul acestei țări. Justiția într-o țară reprezintă un pilon fundamental și este pentru toți cetățenii, nu este doar pentru unii. Nu știu dacă Justiția a fost perfectă, s-au făcut și greșeli, nici eu nu sunt un om perfect și eu am făcut greșeli, nu am baghetă magică, nu am cinci mâini, trei capete, sunt un om ca oricare altul, dar avem bună credință, avem dorință să facem lucrurile bune și cred că acest lucru trebuie sprijinit și încurajat", a afirmat Kovesi, la Europa FM.Ea a adăugat că i se pare "foarte grav" faptul că procurorii și judecătorii au ajuns să își suspende activitatea din cauza unor legi care încalcă recomandările Comisiei de la Veneția și GRECO."Riscurile pentru țară sunt destul de mari dacă se va continua în acest fel și magistrații încearcă să tragă un semnal de alarmă. Într-un fel, abia am așteptat să mă întorc în țară să mă alătur și eu protestului. Ieri am purtat toată ziua banderolă albă și așa voi face și săptămâna viitoare, împreună cu colegii mei", a susținut Kovesi.