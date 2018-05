E oficial! Parlamentarii scapă de conflictele de interese constatate între 2007 - 2013

1

Fac coada la "croitorie".

Fiecare parlamentar fie ca este el pesedeu sau peneleu "isi trage" cate o lege pe masura burdihanului lui.Mai intai,parlamentarul nostru trece pe la seful "croitoriei" adica pe la Draknea pentru model design si aprobare.Apoi pe la Tarticeanu pentru a-i lua masura.In cele din urma baietii din "atelierul de legi speciale" adica croitorii de legi croseteaza o lege cu materialul clientului.Primul venit,primul servit.De exemplu mai zilele trecute cine credeti voi ca statea la coada "la croitor" in Parlament ? Cine ? .....Ati ghicit. Senatorul Vergil Chițac ,marele peneleu,maresalul,contracandidatul lui Fagadau la Primaria Constanta avea nevoie de o lege personala,o lege croita pe masura lui.Dorea sa-si croiasca o lege personala care permite cumulul pensiilor de nesimtit obtinuta in armata si in mandatul lui de parlamentar. Se aude doamna senator PNL Alina Gorghiu ? Joc de glezne in PNL.Hai sictior ! Poate mai comentezi ceva.