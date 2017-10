„E mult zgomot pentru nimic. A fost o greşeală“

2

@hanibal

ai dreptate in ce scrii, dar exista o mica problema: PSD nu mai este un partid social-democrat ci un partid neoliberal care fofileaza cu sepci rosii etc, pentru a lua votul prostilor. (Stiut fiind ca la noi, masele voteaza tot cu stinga. Si atunci se declara de stinga, desi toti liderii lor sunt oameni de afaceri. In cel mai bun caz rentieri... pe banii statului.) PNL este acolo unde trebuie! PSD joaca dublu. Si datorita faptului ca mai are Matusalemi comunisti in structuri. Cand nu vor mai fi, vor fuziona cu PNL... Dar Hashotti, nu este neoliberal. (A declarat in Parlament ca e adeptul formulei "Prin noi insine!", s-a opus la analiza osemintelor voievozilor, ii considera pe homosexuali cel putin "nefiresti"...) El este un liberal de tip sec. XIX. Un continuator al doctrinei national liberale a lui Bratianu. Dar asa ceva nu mai exista. Multi din PNL sunt ametiti si nu stiu ce vor.. Mai degaraba sunt taranisti... si traditionalisti. Nu acelasi lucru se poate spune despre PSD.......... Oricum, si unii si altii maninca din palma lui Putin. Ca veni vorba: politicienii sunt aparati de imunitate tocmai pentru declaratii politice, nu pentru hotii sau defilari in uniforme naziste... ca sa vedeti cat de mult e perveritita legea si aplicarea ei la noi! De ce astia nu s-au sesizat la uniforma nazista a lui Mazare? Dar vor sanctionarea unei declaratii politice?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!