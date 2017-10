„E mult prea scurtă campania pentru referendum”

Președintele suspendat Traian Băsescu a declarat că, din păcate, campania dinaintea referendumului din 29 iulie este prea scurtă pentru a le putea da românilor toate explicațiile de care au nevoie.„Regret că e mult prea scurtă campania, eu abia acum am posibilitatea, ca om liber de constrângerile funcției prezidențiale, să explic și ceea ce am făcut bine, și ceea ce românii consideră că nu am făcut bine. Dacă ar înțelege că atunci când, prin deciziile guvernului, pe care le-am susținut, le-am adus suferință, am făcut-o pentru că așa trebuia, românii ar fi mai înțelegători. E clar că românii nu mai au față de mine căldura din 2007, dar parcă încep să se mai deschidă și să mai asculte. Zilele acestea am avut sentimentul că oamenii încep să înțeleagă că votul din 29 nu mai este despre Băsescu, ci este despre România. Atunci când românii vor înțelege, se vor duce la vot și vor vota în interesul național, nu pentru Băsescu”, a spus președintele suspendat, la plecarea de la sediul de campanie.