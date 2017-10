„E limpede că PSD nu-şi va ţine cuvântul”

„E limpede că PSD nu-și va ține cuvântul”

Președintele PNL, Crin Antonescu, spune că „de un an de zile este limpede că PSD nu mai are de gând să-și țină cuvântul”, să susțină candidatura sa la alegerile prezidențiale.„Eu cred că pentru toți observatorii vieții politice, ba chiar și pentru mulți dintre oamenii obișnuiți care nu fac așa o pasiune pentru viața politică, de un an de zile este limpede că PSD nu are de gând să-și țină cuvântul. De un an de zile - nu o lună sau două - PSD, postul său oficial de televiziune, diverși oficiali foarte importanți din jurul domnului Ponta au tot strigat că este un partid prea mare ca să poate să lase președinția altora, că Antonescu este rău. Nu pot fi bănuit de atâta naivitate”, a spus Antonescu, la un post de televiziune, întrebat dacă mai este sigur de sprijinul social-democraților la alegerile prezidențiale. El a subliniat că liberalii vor rămâne în Uniune, chiar dacă PSD nu îl va susține la alegerile prezidențiale.