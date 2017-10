Traian Băsescu:

„E greu să rămânem pe drumul corect în an electoral”

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la începutul întrevederii cu delegația FMI, BM și CE, că pentru România este o adevărată provocare să rămână, în acest an electoral, pe drumul corect macroeconomic, el menționând că autoritățile de la București sunt determinate să păstreze direcția. „Sper că evoluția noastră economică va rămâne ceva mai pozitivă decât a altor state UE, chiar dacă avem un an electoral și aceasta este o adevărată provocare, rămânerea pe drumul corect în timpul unui an electoral. Nu este chiar așa ușor, dar noi suntem absolut hotărâți să rămânem pe această direcție”, a spus președintele Traian Băsescu. Potrivit Mediafax, șeful delegației Fondului Monetar Internațional, Jeffrey Franks, a afirmat că perspectiva macroeconomică din UE este încă influențată negativ, dar prognoza este că, în acest an, România va rezista mai bine decât media europeană. „După cum știți, sunt încă efecte negative asupra restului Europei, dar România rezistă mai bine decât multe alte state. Nu o să fie la un nivel foarte ridicat în acest an, dar în orice caz, mai bine decât media europeană”, a spus Franks. Delegația comună a FMI, a Băncii Mondiale și Comisiei Europene, venită la București în a cincea vizită de evaluare a acordului preventiv semnat în 2011, a fost primită începând cu ora 13.00 de către președintele Băsescu, la Palatul Cotroceni. Precedenta primire la Palatul Cotroceni a delegației comune a FMI, BM și CE a fost în 3 februarie. Anterior, pe 31 ianuarie, președintele Băsescu a avut o altă întâlnire cu delegația organismelor financiare internaționale și a CE, el spunând atunci că semnalele de la Consiliul European informal de la Bruxelles erau pozitive și că, probabil, imaginea UE și a zonei Euro va fi upgradată de către investitori.