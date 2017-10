"E foarte greu să faci opoziţie PSD, dacă ai obligaţii"

2

Prea tarziu !

PNL-ul va avea aceeasi soarta ca si PNTCD-ul ! Adica , s-a ajuns in punctul acela critic , in care nu mai poate exista cale de salvare , sau de reformare . Concubinajele cu PDL-ul , cu PSD-ul , inghitirea PDL-ului , pe nemestecate , au provocat intoxicarea iremediabila a partidului . Iar existenta numerosilor corupti , chiar in functii de conducere , coroborat cu papagali politici promovati clientelar , finul lui cutare , ginerele lui cutare , fiul lui cutare , amanta lui cutare , secretara lui cutare etc., fac imposibile incercarile de resuscitare . Adriana Saftoiu face parte din sistem - ea a avut chiar beneficii importante , tantalaul de barbata-su fiind facut sef mare la un moment dat - si a realizat ca nu vor castiga alegerile din toamna . Ei bine , nu numai ca nu vor castiga , dar vor pierde si mare parte din ce au castigat la alegerile locale . De pierdut va pierde si PSD-ul pentru indrazneala , sau tupeul ordinar , de a se lasa condus de infractori dovediti si condamnati . Oricum , nu vom avea guvern condus de PSD ! Nici Basescu , desi se agita ca un inecat , nu va trece de zona ridicola a politicii , la fel si ALDE . Se va vedea ca romanii au devenit mai pretentiosi in a-si da votul , iar in acest sens , vom asista si la un mai mare absenteism . Este nevoie de schimbarea clasei politice , inclusiv de partide noi si de oameni noi . De Constanta ce sa spunem ? Dupa cum s-au cotait si pe fata si pe ascuns , in toate pozitiile posibile , liberalii cu pesedistii si cu pedelistii , acum si cu pemepistii , sau uneperistii , este greu sa mai fie votati de oamenii normali ...