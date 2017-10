„E datoria noastră să facem din aceşti copii caractere puternice“

Nicolae Matei, primarul orașului Năvodari, la deschiderea anului școlar:

„E datoria noastră să facem din acești copii caractere puternice“

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anul școlar 2013-2014 a început cu emoții și pentru copiii și părinții din Năvodari, care au luat cu asalt, dis de dimineață, grădinițele și școlile din oraș. Și cum un asemenea eveniment de importanță majoră în viața și evoluția fiecărui elev nu putea trece neobservat, primarul Nicolae Matei a ținut să împărtășească, alături de cei mici, emoțiile primului clinchet de clopoțel.Exact ca într-un tur de forță, Matei a participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar în majoritatea instituțiilor de învățământ din oraș, întâmpinându-i pe școlari cu băncile încărcate cu rechizite.Alături de edilul orașului au fost prezenți la festivități, pe lângă directori și cadre didactice, părinți și copii, o bună parte din consilierii locali și angajați ai primăriei.Au fost vizitate, în următoarea ordine, Școala nr.2, grădinițele „Veseliei” și „Albatros”, Școala nr. 1, Liceul „Lazăr Edeleanu”, Școala nr. 3, Grădinițele „Peștișorul de Aur”, „Lumea Florilor” și nu în ultimul rând școala „Peninsula”.Nicolae Matei le-a urat succes elevilor în noul an școlar și le-a vorbit despre importanța educației în viața de zi cu zi. Soborul de preoți i-a binecuvântat pe copii și s-a rugat să aibă parte de o minte luminată și să aibă parte de note excelente pe tot parcursul anului.„Anual, împreună cu consilierii locali, cu preoții, cu cei de la Poliția Locală și Națională am venit să îi încurajăm pe copiii care încep astăzi anul școlar. Și anul acesta Primăria și Consiliul Local le-a asigurat, la toți copiii de la grădiniță până la clasa a XII-a, rechizite școlare și ghiozdănele [...] pentru cei mari în valoare de 80 de lei și pentru cei de la grădiniță în valoare de 40 de lei. Dar vreau să vă spun că și ghioz-dănelele și rechizitele sunt de calitate”, a declarat primarul Nicolae Matei.Este al 5-lea an consecutiv în care Primarul Nicolae Matei, prin Programul Ghiozdanul, oferă un ajutor atât copiilor cât și părinților.„Este un ajutor pe care îl primesc și copiii dar și părinții, pentru că sunt părinți care au doi, trei copii care încep astăzi școala și pe care îi scutim de alte cheltuieli. Le rămân bani să plătească prețul la căldură care este la jumătate și anul acesta față de restul orașelor din județul Constanța și din țară”, a declarat primarul orașului Năvodari.Edilul a subliniat că autoritățile locale s-au preocupat, ca în fiecare an, să asigure un spațiu optim pentru studiu în care elevii să beneficieze de condiții excelente. Șirul festivităților s-a încheiat în cel mai sărac cartier al Năvodariului, Grupul Social Peninsula. Câteva zeci de copii, însoțiți de părinți și bunici, l-au întâmpinat pe edil cu aplauze și flori. La rândul lui, pe lângă tradiționalele rechizite, Matei i-a răsplătit cu bomboane de ciocolată.„Suntem aici cu toții în cel mai sărac cartier al Năvodariului și mă bucur să văd atât de mulți copii frumoși, chiar dacă mulți dintre ei trăiesc în condiții foarte grele. Am făcut cât am putut de mult pentru această școală pentru a oferii copiilor condițiile necesare studiului. Să știți că acesta este singurul oraș în care primăria plătește toate utilitățile, în restul orașelor fiecare școală își plătește facturile”, a declarat primarul Nicolae Matei.Edilul i-a rugat pe dascăli și părinți să facă tot posibilul pentru ca cei mici să nu cunoască greutățile și lipsurile vieții, asigurându-i că doar prin educație pot deveni cineva într-o bună zi. „Am venit cu tot sufletul alături de voi. Venim aici cu un mesaj de încredere în copiii noștri. Chiar dacă aici e cel mai sărac cartier, sunt convins că de aici vor răsări oameni de valoare, care într-o zi vor conduce orașe, județe, vor deveni medici și ingineri. Dar până atunci, e datoria noastră să facem din acești copii caractere puternice”, a mai declarat Nicolae Matei.Mădălina DOBRE