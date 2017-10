„E bine că n-a fost rău, dar o să fie mai bine“

4

Carisma

Problema nu este daca Iohannis are sau nu carisma. La ce foloseste carisma? Si ce daca n-are?!? Mai important decat carisma este faptul ca justitia sa functioneze si dupa turul 2. Pentru ca asta e riscul major. Sa pierdem justitia. Vedem in ultimul timp ce minuni face DNA. Actiunile ei reprezinta cea mai mare bucurie a acelor romani care au o doza minima de logica, de cultura si de educatie. In ce priveste orasul Constanta, de care edilul face vorbire: "Degeaba îi fac lui în oraș să arate perfect." asta e o mare gogorita. Este binecunoscut faptul ca orice teren liber, fie ca este parc fie ca este spatiu dintre blocuri, este "umplut" cu alt bloc, cu biserici, galerii, benzinarii, etc. Aceste constructii care aglomereaza zonele respective, atrag in mod automat un numar suplimentar corespunzator de autovehicule care blocheaza si mai mult traficul rutier, si care dau senzatia si mai mare de aglomerare. Sa luam ca exemplu Zona Tomis III sau Piata Tomis Nord(Ciresica), Bd Lapusneanu. Cum aratau acum 10-15 ani si cum arata acum? O babilonie rutiera. Chiar in acest moment se afla in constructie pe Bd Lapusneanu - zona City doua blocuri, care vor sufoca si mai mult o zona deja ... sufocata. O sa fie ca in Bucuresti. Deci orasul nu arata perfect, ci infect, ca sa fac si un joc de cuvinte.