Duţu şi-a anunţat candidatura pe colegiul 5 la Camera Deputaţilor

În al „doișpelea ceas”,

Duțu și-a anunțat candidatura pe colegiul 5 la Camera Deputaților

Fostul lider al Organizației Județene a PD-L Constanța, Stelian Duțu, și-a anunțat ieri depunerea candidaturii pe colegiul cu numărul 5 la Camera Deputaților. Duțu intră în cursa pentru alegerile parlamentare în calitate de independent după ce, în ultima lună, a practicat o secretomanie nelalocul ei vizavi de colegiul pe care va candida, dacă ținem cont de faptul că, așa cum el însuși a declarat ieri, se consideră „un om liber”, care nu se teme „de nimeni și de nimic”. Anunțul depunerii candidaturii lui Stelian Duțu la Biroul Electoral Județean, pentru alegerile generale din 30 noiembrie, a avut loc ieri, la Mangalia, localitate care, de altfel, face parte din colegiul 5 la Camera Deputaților, alături de Limanu, Tuzla, 23 August, Costinești și Pecineaga. Evenimentul a fost însă unul pus sub semnul întrebării, atâta vreme cât, nici măcar cu zece minute înainte de plecarea „misterioasă”, presa nu avea idee care este locația reală a conferinței. Și asta pentru că fostul democrat-liberal a preferat să facă o mică… diversiune, sus-ținând că Cernavodă este localitatea unde va avea loc evenimentul. Pentru ce atâtea piste eronate, atâtea insinuări, atâta timp cât, o știm cu toții, mai devreme sau mai târziu candidaturile oficiale sunt anunțate și, de asemenea, afișate la Biroul Electoral de Circumscripție. „Am ales să candidez pe acest colegiu pentru că este o zonă mult mai compactă, bine delimitată, cu posibilități și valențe de dezvoltare economică foarte bune”, a ținut să menționeze Stelian Duțu. Totodată, fostul președinte al democrat-liberalilor constănțeni a precizat și că, pentru el, „campania a început nu acum, ci în urmă cu patru, cinci luni”. Potrivit explicațiilor sale, Duțu a strâns, pentru această candi-datură, 4.469 de semnături și a „stat de vorbă, din aprilie și până acum, cu aproximativ 4.000 de oameni din județ”. „Am vrut să fac o evaluare personală, eu cunosc foarte bine județul Constanța, peste tot am cunoștințe, peste tot am prieteni”, a declarat, fără modestie, Duțu. Independent, dar dispus să colaboreze Interesant de remarcat este și faptul că, în conformitate cu declarațiile sale, pentru proiectele ce țin de dezvoltarea municipiului Mangalia, Duțu este dispus să colaboreze și cu administrația publică locală de acolo, chiar dacă aceasta este social-democrată: „Sunt dispus să colaborăm, să ne consultăm”, a fost, mai exact, declarația candidatului independent la parlamentare. În același timp însă el a subliniat, referitor la social-democrați, că „nu a umblat nimeni de la PSD să strângă semnături” pentru candidatura sa. În aceeași notă vagă, Duțu a menționat și că a primit oferte, „referitoare la candidatură, de la aproape toate partidele” dar, tot așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme, a refuzat să dea vreun exemplu. „Să fie bărbați!” Nu în ultimul rând, trebuie precizat că Stelian Duțu candidează pe același colegiu pe care a intrat în cursă și fostul său coleg de partid, Zanfir Iorguș. Tot pe colegiul cu numărul cinci, din partea liberalilor candidează Ionel Spătaru, din partea PSD, Mircea Stă-nescu, de la PRM, Viorel Chiurtu, iar de la PNG - CD candidează Taner Reșid. „Eu nu mă tem de nimeni și de nimic. Mizez pe un scor mai mare decât al oricăruia dintre competitori”, a subliniat Duțu, extrem de încrezător în șansele sale. Contrazicând parcă declarațiile sale din ultime vreme, ezitările vizavi de colegiul pentru care va opta, ca și, de altfel, întreaga secretomanie din jurul candidaturii sale, cel dintâi aspirant independent înscris în cursă a declarat: „Am fost și sunt o personalitate politică în județul Constanța. Uneori contestat, alteori susținut”. În ceea ce îi privește pe foștii săi colegi democrat-liberali, Duțu a ocolit, în repetate rânduri, răspunsurile la anumite întrebări. În afară de insinuări, exprimări inexacte și… abțineri, Duțu a declarat doar: „Nu le-aș reproșa nimic pedeliștilor. Le-aș recomanda să fie mai demni. Sau doar demni. Să fie bărbați!”. Declarația aparține unui candidat la parlamentare, posibil viitor reprezentant al intereselor constănțenilor în Camera Deputaților, din partea căruia, însă, cel puțin în ultima vreme, în afară de „c-o fi, c-o păți”, „om trăi și om vedea” nu am văzut cine știe ce.