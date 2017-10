Dușa: Cele două fregate ale Marinei Militare vor fi modernizate

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Apărării, Mircea Dușa, a fost prezent la Ziua Porților Deschise, în Portul militar Constanța, activitate dedicată Zilei Forțelor Navale. Cu această ocazie, el a declarat că fregatele "Regina Maria" și "Regele Ferdinand", aparținând Marinei Militare, vor fi modernizate în toamnă, informează B1.ro.“Acordăm o atenție deosebită modernizării flotei militare. În primul rând, în această toamnă, vor intra în procesul de modernizare, etapa a doua, cele două fregate, modernizarea însemnând dotarea cu aparatură electronică de ultimă generarație, cu aparatură de război electronică de ultimă generație și dotarea cu armament de ultimă generație”, a declarat ministrul Apărării.El a mai precizat că vor mai fi modernizate și alte nave militare și vor fi achiziționate câteva corvete și remorchere.“În același timp, avem un program pe o perioadă mai lungă care se referă atât la modernizarea altor nave din dotarea Forțelor Navale, dar și la achiziția de nave noi, mai ales a navelor de tip corvetă, care sunt foarte necesare Forțelor Navale. De asemenea, probabil chiar din acest an va urma achiziționarea a două remorchere care să ne permită să manevrăm vasele noastre militare aici în port la dane pentru a nu mai solicita închirierea unor remorchere de la Marina Civilă”, a explicat Dușa.Întrebat la cât se ridică fondurile alocate pentru modernizarea fregatelor, ministrul Apărării a declarat că a alocat deja banii pentru a putea începe procedurile de licitație, iar valoarea investiției va rezulta în urma acesteia. El a mai precizat că submarinul Delfinul, care nu mai este funcțional din 1996, se află, de asemenea, pe lista de modernizare a flotei militare.“În ultimii ani, am beneficiat de un buget mai mare. Sperăm să avem acel doi la sută din PIB așa cum au semnat partidele acel acord. În momentul de față, am ajuns la 1,51 la sută din PIB. Pe programul de modernizare a flotei noastre este pe o poziție în funcție de asigurarea fondurilor și submarinul Delfinul. Dar trebuie să precizez că anul trecut și în acest an și Marina Militară a beneficiat de fonduri mult mai multe decât în anii anteriori, lucru ce a făcut posibil să demarăm procesele de modernizare, și nu doar procesele de modernizare și înzestrare, ci și mărirea numărului de exerciții de pregătire și instruire în comun cu militarii din NATO”, a mai afirmat Dușa.Ministrul a mai spus că a propus Președintelui Klaus Iohannis decorarea drapelului de luptă al Forțelor Navale și a unor militari din această structură: “Am propus președintelui României să decoreze drapelul de luptă al Forțelor Navale. Eu voi decora drapelul de luptă al Forțelor Navale cu cea mai mare distincție a Armatei, Emblema de Onoare. De asemenea, am propus decorarea a mai multor comandanți începând de la amirali până la subofițeri și maiștri militari, președintelui României și așa după cum știți președintele a semnat decretul de oferire a decorațiilor militarilor de la Forțele Navale”.Ministrul Apărării a declarat că în acest an se împlinesc 155 de ani de la înființarea Marinei Militare, aceasta având o importanță deosebită în istorie.“În istorie, Marina Militară a avut o importanță deosebită. A participat la Războiul de Independență, la Primul Război Mondial, militarii de la Forțele Navale au participat la Al Doilea Război Mondial și, sigur, după intrarea noastră în NATO și Uniunea Europeană au participat la un număr mare de misiuni în teatrele de operații. În același timp, marinarii militari participă la un număr mare de exerciții de pregătire în comun cu militarii din statele NATO și așa după cum știți în această vară au fost organizate un număr mare de exerciții în comun cu militari ai marinei din alte state NATO și aceste exerciții au avut loc în principal în Marea Neagră și ca urmare a schimbării situației de securitate pe Marea Neagră. Urmează ca și în partea a doua a anului să organizăm un număr mare de exerciții de pregătire în comun”, a mai spus Mircea Dușa.