Dumnezeii infractorilor

ZIARISTUL SI CITITORII

Continutul art.de fond este real si redactat pe intelesul tuturor celor care inteleg rostul presei si actiunea de combatere a fenomenelor devenite permanente in politicianismul romanesc . Asemenea articole sunt menite sa ne trezeasca din atitudinea de indiferenta sau de complicitate involuntara cu cei vizati . Nu au efect asupra analfabetilor politici , a rauvoitorilor pusi in slujba politicianistilor ticalositi . Avand in vedere nivelul coruptiei , demagogiei si incompetentei la care s-a ajuns in Romania , articolele de acest gen ar trebui sa apara zilnic , sa nu existe stire cu aspect politic fara sa fie comentata in spiritul acestui articol de fond . In zilele in care traim , orice manifestare de ingaduinta fata de ticalosiile politicianistilor ne va lovi mai devreme sau mai tarziu sub o forma sau alta . Din atitudinea multor asa zisi oameni politici ( de multi cetateni nici nu mai vorbim ) vedem cu regret si tristete ca n-au citit o carte social-politica in viata lor . Ar intra in istorie o actiune in Parlament in care " alesii neamului " sa fie obligati sa dea la intrarea in Parlament , o lucrare scrisa cu tema : ce stiti despre ( citez la intamplare ) Hayek , Hermet ,Huther , Mosca , Pareto , Duke , Hallowel , Popper , sau despre marii nostri publicisti Kogalniceanu , Delavrancea , Arghezi si altii , in frunte cu genialul Eminescu . Desigur , sunt si ziaristi , care se lasa cumparati si fac jocul anumitor personaje sau partide . Pana si un simplu titlu de ziar poate induce cititorului neavizat o idee gresita . De ex. a aparut stirea cu titlul " Dragnea si premierul merg la investirea lui Trump , Johanis nu " . Ziaristii de buna credinta au scris ca cei doi merg in SUA ca personae particulare , in timp ce presedintii de state nu participa . Efectul unui astfel de titlu este usor de intuit . Personal consider ca ziaristul nu trebuie sa intre in dialog cu cititorul care foloseste un limbaj neadecvat . Pe tema unor astfel de cititori se pot scrie nenumarate articole de fond , dar ele nu-i vor schimba pe cei in cauza . Nici invataturile din Biblie nu-i poater convinge pe unii sa fie mai buni . Pe cocosati numai mormantul ii indreapta . Merita sa-l citam pe Delavrancea care a caracterizat perfect rolul publicistului (ziaristului ) : " Publicistul ....poarta in spinare o cruce grea , sub care de multe ori cade , victima eroismului sau ....Vor fi gresind unii , acesti sodati ai condeiului ,, dar greselile lor sunt cauzate de pasiuni profunde si de aspiratii nobile catre un ideal pe care in fiecare zi doresc sa si-l apropie si in fiecare ziil vad departandu-se ".